Адам Драйвер хотел рассказать историю Кайло Рена после событий девятого эпизода

Действие фильма развернулось бы после событий «Скайуокера: Восход». Фильм рассказал бы о пути искупления Кайло Рена, который вернул бы себе прежнее имя — Бен Соло.





По его словам, соглашаясь на роль Рена, Драйвер рассчитывал, что сюжетная арка его персонажа будет обратна арке Дарта Вейдера, однако, когда развитие трилогии ушло в другом направлении, актер почувствовал, что сделал в этой роли не все, что мог.