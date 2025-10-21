КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Фильмы ужасов, ставшие реальностью
10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»
#Star Wars (Звёздные войны)#Disney

Адам Драйвер хотел рассказать историю Кайло Рена после событий девятого эпизода

Кот-император
21 октября 09:15
230
1 минута на чтение
Адам Драйвер рассказал, что едва не вернулся к роли Кайло Рена в фильме «Охота на Бена Соло. Действие фильма развернулось бы после событий «Скайуокера: Восход». Фильм рассказал бы о пути искупления Кайло Рена, который вернул бы себе прежнее имя — Бен Соло.

По его словам, соглашаясь на роль Рена, Драйвер рассчитывал, что сюжетная арка его персонажа будет обратна арке Дарта Вейдера, однако, когда развитие трилогии ушло в другом направлении, актер почувствовал, что сделал в этой роли не все, что мог.
Драйвер заручился поддержкой сценариста Скотта З. Бёрнса («Ультиматум Борна», «Дюна: Пророчество») и режиссера Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена») и представил идею «Охоты на Бена Соло» руководству Lucasfilm. Кэтлин Кеннеди, Кэрри Бек и Дэйв Филони задумку одобрили, но затем проект «зарубили» генеральный директор Disney Боб Айгер и руководитель Walt Disney Studios Алан Бергман — они не поняли, как можно вернуть Бена Соло с того света после событий «Восхода». Да, это вам не Палпатина воскрешать.

