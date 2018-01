В Сети появились пачка новых фотографий со съёмочной площадки в Атланте, где снимали третью и четвёртую части «Мстителей». Пользователи и фотограф гадают, из сцен каких фильмов взяты эти кадры.

Например, аккаунт Atlanta Filming предполагает, что Marvel специально «слила» фото в Сеть, чтобы ввести зрителей и фанатов в заблуждение.

If you play close attention… you'll be confused. Which I think is the whole point of today's shoot.

— Atlanta Filming (@AtlantaFilming) January 21, 2018