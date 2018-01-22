В Сети появились пачка новых фотографий со съёмочной площадки в Атланте, где снимали третью и четвёртую части «Мстителей». Пользователи и фотограф гадают, из сцен каких фильмов взяты эти кадры.

Например, аккаунт Atlanta Filming предполагает, что Marvel специально «слила» фото в Сеть, чтобы ввести зрителей и фанатов в заблуждение.

Если вы присмотритесь, то окажетесь в замешательстве. Думаю, что ради этого и устроили сегодняшние съёмки. 

Действительно, на фотографиях можно различить Ника Фьюри с повязкой и без. Одни предполагают, что съёмки проводились для «Капитана Марвел». Действие этого фильма, по слухам, развернётся в 90-е и нам покажут Ника Фьюри с двумя глазами. Но что тогда там делает Мария Хилл? А если речь про «Мстителей 4», то в дело вступает фанатская теория, в которой предполагают, что речь пойдёт о путешествии во времени. Но всё равно не ясно, почему на одних кадрах есть повязка, а на другой нет.

Впрочем, посмотрите сами!

Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 1 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 2 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 3 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 4 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 5 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 6 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 7 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 7 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 8 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 9 Фото: Ник Фьюри и Мария Хилл на съёмках неизвестного фильма Marvel 10

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Кот-редактор
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