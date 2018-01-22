В Сети появились пачка новых фотографий со съёмочной площадки в Атланте, где снимали третью и четвёртую части «Мстителей». Пользователи и фотограф гадают, из сцен каких фильмов взяты эти кадры.

Например, аккаунт Atlanta Filming предполагает, что Marvel специально «слила» фото в Сеть, чтобы ввести зрителей и фанатов в заблуждение.

If you play close attention… you'll be confused. Which I think is the whole point of today's shoot. — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) January 21, 2018

Если вы присмотритесь, то окажетесь в замешательстве. Думаю, что ради этого и устроили сегодняшние съёмки.

Действительно, на фотографиях можно различить Ника Фьюри с повязкой и без. Одни предполагают, что съёмки проводились для «Капитана Марвел». Действие этого фильма, по слухам, развернётся в 90-е и нам покажут Ника Фьюри с двумя глазами. Но что тогда там делает Мария Хилл? А если речь про «Мстителей 4», то в дело вступает фанатская теория, в которой предполагают, что речь пойдёт о путешествии во времени. Но всё равно не ясно, почему на одних кадрах есть повязка, а на другой нет.

Впрочем, посмотрите сами!