Геймплейный трейлер Masters of Albion — последнего «симулятора бога» от Питера Мулинье

Студия 22Cans, которую возглавляет знаменитый игродел Питер Мулинье, опубликовала трейлер игры Masters of Albion, которую описывают как «последний симулятор бога». В трейлере показан геймплей игры, напоминающей Black & White, но с более стратегическим уклоном: на сей раз игрок напрямую участвует в строительстве деревни и даже изобретении технологий.
Питер Мулинье прославился, среди прочего, серией «симуляторов бога» Black & White. В этой серии игрок играет роль божества, которое заботится о своей пастве и пытается привлечь в свою религию побольше почитателей.
Masters of Albion выйдет 22 апреля 2026 на ПК в Steam.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.