Геймплейный трейлер Masters of Albion — последнего «симулятора бога» от Питера Мулинье

Студия 22Cans, которую возглавляет знаменитый игродел Питер Мулинье, опубликовала трейлер игры Masters of Albion, которую описывают как «последний симулятор бога». В трейлере показан геймплей игры, напоминающей Black & White, но с более стратегическим уклоном: на сей раз игрок напрямую участвует в строительстве деревни и даже изобретении технологий.