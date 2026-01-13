КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Геймплейный трейлер Masters of Albion — последнего «симулятора бога» от Питера Мулинье

Кот-император
13 января 10:30
168
1 минута на чтение
Студия 22Cans, которую возглавляет знаменитый игродел Питер Мулинье, опубликовала трейлер игры Masters of Albion, которую описывают как «последний симулятор бога». В трейлере показан геймплей игры, напоминающей Black & White, но с более стратегическим уклоном: на сей раз игрок напрямую участвует в строительстве деревни и даже изобретении технологий.
Питер Мулинье прославился, среди прочего, серией «симуляторов бога» Black & White. В этой серии игрок играет роль божества, которое заботится о своей пастве и пытается привлечь в свою религию побольше почитателей.
Masters of Albion выйдет 22 апреля 2026 на ПК в Steam.
