GPT-5: новый ИИ пишет программы по описанию, не подхалимствует и в 5 раз меньше врёт

Компания OpenAIпредставила свою новую модель искусственного интеллекта GPT-5 — более точную, быструю и менее склонную обманывать. Глава компании Сэм Альтман сравнил её с доктором наук:
Сэм Альтман
GPT-3 напоминал школьника, GPT-4 — студента колледжа, а GPT-5 похож на эксперта с докторской степенью».
Новый ИИ особенно продвинулся в программировании — так называемом вайб-кодинге, когда пользователь просто описывает ИИ задачу и оставляет решение на его усмотрение. Прямо на презентации сотрудник OpenAI составил промт на простенькую программу для изучения французского, и в реальном времени GPT-5 создал её.
По утверждению OpenAI, новая модель гораздо менее склонна к «глюкам», из-за которых ИИ раньше часто выдавал ложные ответы на запросы. Модель научили различать свои ошибки, и она врёт в 5-6 раз реже, чем предыдущая. В зависимости от сложности задачи GPT-5 сам выбирает, использовать быстрый, но поверхностный режим, или «задуматься поглубже» и задействовать более сложную систему.
И наконец, приятная мелочь: ИИ больше не будет подхалимствовать, пресмыкаться и подлизываться к человеку. Пользователь сможет сам выбирать стиль общения — «Циник», «Робот», «Слушатель» или «Ботан».
Слава роботам!
