На сайте «Игромании» вышел новый любопытный материал, который порадует всех любителей детективного жанра в видеоиграх. Наши коллеги составили свой список «детективов лучше Бэтмена». Вот чем они руководствовались при отборе:

Сыщик должен в первую очередь замечать, анализировать, сопоставлять. «Уметь разговаривать с самыми разными людьми», — скажет грустный старший лейтенант в прокуренном кабинете. Мы отобрали десятерых игровых детективов, которые всеми этими талантами обладают в полной мере. И даже могут удивить чем-то сверх того.

Каждому сыщику приписывают выписку из личного дела (биография) и список методов. В топе коллег успели засветиться Джек Уолтерс из Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth и Бигби из Wolf Among Us.

