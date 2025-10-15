«Интересно, как далеко мы сможем зайти» — AMC о будущем «Ходячих мертвецов»

Руководитель вселенной «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл рассказал, что в будущем фанатов ждет еще больше спин-оффов вроде успешного «Дэрила Диксона», который планируют завершить после четвертого сезона.
Он сравнил франшизу с мирами Marvel и DC, в которых персонажи развиваются и преодолевают множество испытаний
Президент AMC Дэн Мак-Дермотт, в свою очередь, не исключил, что знакомые герои из «Ходячих мертвецов» не пропадут с экранов даже спустя 15 лет.
Впереди еще множество континентов, которые можно посетить. Нам важно, как развиваются персонажи со временем. Очень интересно, как далеко мы сможем зайти.
