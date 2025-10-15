КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Как в России экранизировали свою же фантастику
«Интересно, как далеко мы сможем зайти» — AMC о будущем «Ходячих мертвецов»

Дмитрий Кинский
15 октября 14:19
59
1 минута на чтение
Руководитель вселенной «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл рассказал, что в будущем фанатов ждет еще больше спин-оффов вроде успешного «Дэрила Диксона», который планируют завершить после четвертого сезона.
Он сравнил франшизу с мирами Marvel и DC, в которых персонажи развиваются и преодолевают множество испытаний
Президент AMC Дэн Мак-Дермотт, в свою очередь, не исключил, что знакомые герои из «Ходячих мертвецов» не пропадут с экранов даже спустя 15 лет.
Впереди еще множество континентов, которые можно посетить. Нам важно, как развиваются персонажи со временем. Очень интересно, как далеко мы сможем зайти.

