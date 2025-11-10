КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Ждете TES 6? Увы, игра выйдет еще не скоро

Дмитрий Кинский
10 ноября 18:54
248
1 минута на чтение
Глава Bethesda Тодд Говард в одном из интервью рассказал, что не стоит ждать новостей по The Elder Scrolls VI в ближайшее время.
Я проповедую терпение. Я не хочу, чтобы фанаты нервничали. <...> Мне нравится перерыв между <пятой и шестой> частями. Это не очередной «еще один сиквел». Думаю, для фанатов перерыв тоже полезен. <...> Нам была нужна творческая перезагрузка.
Конечно, в первую очередь компания сфокусирована на разработке новой TES, однако у нее в работе есть и другие проекты.
Один из них, по инсайдерским данным VGC, ремастер Fallout 3 в духе недавней The Elder Scrools IV: Oblivion Remastered.
Напомним, The Elder Scrolls VI анонсировали в далеком 2018 году. А последняя часть во франшизе вышла в 2011-м.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

