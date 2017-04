13 апреля состоялось открытие фестиваля Star Wars Celebration. Каждый год на этом фестивале создатели саги рассказывают интересные истории, выступают с лекциями и анонсируют новые произведения из мира «Звёздных войн».

Первая панель была посвящена 40-летию космической саги. Посмотреть её можно было в прямом эфире. Трансляция идёт и сейчас, но уже посвящена другой панели.

Основным ведущим конференции был Уорвик Дэвис, сыгравший в фильме эвока и некоторых других второстепенных персонажей. На слайдах, куда выводили архивные фотографии, показали молодого Дэвиса вместе с любимыми игрушками.

Почти сразу же на сцене появился легендарный Джордж Лукас. Он много вспоминал о том, как создавал «Звёздные войны». Всех фанатов в зале он сразил наповал одной лишь фразой: «Мне, наверное, не стоило бы этого говорить тогда и сейчас, но «Звездные войны» — фильмы для 12-летних».

Первым гостем стал Дэйв Филлони, автор мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», а также участник Сюжетной группы. Филлони любит Расширенную вселенную и постоянно обращается к ней, вытаскивая из неё в новый канон персонажей и события.

На панели было два гостя, которые не смогли явиться лично. Они оставили приветственные записи, в которых вспомнили несколько забавных историй. Вот, например, Лиам Ниссон рассказал, что о Джа Джа Бинксе снимают документальный фильм.

Мы бы с удовольствием посмотрели настоящую историю главного лорда Ситхов, но вот только в одной из книжек нового канона эту теорию опровергли:

Следующими гостями на сцене стали Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер) и Иен Макдермид (император Палпатин). Они оба вспоминали каково это — быть на Тёмной стороне. Судя по всему, Макдермид точно усвоил несколько уроков. Иначе как объяснить, что он совсем не постарел?!

Кристенсен рассказал, что во время съёмок дуэлей на световых мечах постоянно имитировал звук включения. Впрочем, этим, наверное, занимается каждый владелец игрушечного светового меча.

Иен МакДермид рассказал, как он вообще узнал о кастинге на роль Палпатина:

Мой агент позвонил мне и сказал: «Ну, по ходу, этот персонаж — Император Вселенной». И я подумал: «Тогда это точно нужно сыграть!».

Вторым удалённым гостем стал Сэмуэл Л. Джексон (Мейс Винду). Он горячо поприветствовал фанатов и сообщил, что готов вернуться к роли. Только, говорит, нужно его как следует позвать.

А ещё пошутил, что персонажи и не после таких падений выживали.

Затем на сцену вышла целая плеяда актёров из классической трилогии. Фанатов поприветствовали Энтони Дэниелс (C-3PO), Питер Мейхью (Чубакка) и Билли Ди Уильямс (Лэндо).

Вот как Питер Мехью вспоминал Кэрри Фишер:

Она чертовски хороший повстанец, но еще и прекрасная принцесса.

Вскоре на сцене появился жизнерадостный Марк Хэмилл (Люк Скайуокер). Он горячо поприветствовал поклонников и заметил, что многочисленные фанаты поддерживают его «покруче родной семьи».

Впервые на сцене Celebration появился сам Харрисон Форд! Все поклонники в зале встречали апплодисментами его стоя. Форд выглядел уставшим, но по-прежнему чертовски обаятельным.

Актёр вспомнил, как для него началось знакомство с Джорджем Лукасом:

Джордж впервые взял меня на маленькую роль в «Американских граффити».

Вскоре на сцене остались лишь Кэтлин Кеннеди (президент Lucasfilm) и Джордж Лукас, которые почтили память Кэрри Фишер.

Она была самой сильной в группе, никто другой не смог бы так сыграть эту роль. Она помогала другим актерам вылезать из беспорядков, которые они сами создавали. Джордж Лукас

Затем на сцене появилась Билли Лурд, дочь Фишер. Она произнесла очень трогательные и красивые слова, посвящённые матери:

Моя мама никогда не знала, где пролегала граница между Кэрри и Леей. Она любила фанатов, эти фильмы, и тех, кто их создавал.

В конце Disney показала вот такой прощальный ролик-трибьют Кэрри Фишер. В него вошли забавные моменты со съёмочных площадок, яркие цитаты актрисы в интервью и даже реплики её персонажей, повторённые много лет спустя.

Мы будем и дальше следить за событиями Celebration и публиковать самые интересные анонсы и новости. Если вы хотите смотреть за событиями в прямом эфире, то вот здесь есть расписание (время московское). Трейлер нового эпизода должны показать 14 апреля вечером.

Четверг, 13 апреля

— 40-летний юбилей Звёздных Войн — 18:00 — 19:30;

— Дэйв Филони: Истоки анимации и Непредвиденные судьбы — 20:30 — 21:30;

— Красноречивая беседа с Билли Ди Уильямсом — 20:30 — 21:15;

— Иен Макдермид: сказки от Тёмной Стороны — 22:15 — 23:00;

— Анализ музыки «Изгой-Один» с Дэвидом Коллинсом — 22:15 — 23:00;

— Даг Ченг: Художественный дизайн «Изгой-Один» — 23:00 — 00:00;

— Парки Disney и мерчендайз «Звёздных войн» — 01:30 — 02:30;

— Арт-шоу художников — 3:00 — 4:00.

Пятница, 14 Апреля:

— Восьмой эпизод Star Wars: The Last Jedi — 18:00 — 19:30;

— Создание «Изгой-Один: Звёздные Войны. Истории» — 20:30 — 21:30;

— Небольшая беседа с Уорвиком Дэвисом — 20:30 — 21:30;

— Тимоти Зан: 101 идея за один час — 21:00 — 22:00;

— Коллекционные фигурки по «Звёздным войнам» — 21:30 — 23:00;

— Книги по «Звёздным войнам» — 23:30 — 00:30;

— Дань уважения Кэрри Фишер от Марка Хэмилла — 00:30 — 01:30.

Суббота, 15 Апреля:

— Превью четвёртого сезона «Звёздные Войны: Повстанцы» — 18:00 — 19:30;

— Книги Del Rey — 20:00 — 21:00;

— Энтони Дэниелс: 40 лет с Трипио — 20:30 — 21:30;

— Мировая премьера Star Wars Battlefront II — 21:30 — 22:30;

— Чемпионат Косплея на Star Wars Celebration — 22:30 — 00:00;

— Комиксы по «Звёздным войнам» от Marvel Comics — 23:00 — 00:00;

— Игрушки по «Звёздным войнам» от Hasbro — 00:30 — 01:30.

Воскресенье, 16 Апреля:

— Это те дроиды, которых вы ищете — 18:00 — 19:00;

— Мастер-класс от Даг Ченга — 18:00 — 19:00;

— За кулисами LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures — 18:00 — 19:00;

— The Making of The Star Wars remake! — фан-фильм — 19:00 — 20:00;

— ESPN: Эволюция сражений на световых мечах — 19:30 — 20:30;

— Хэмилл собственной персоной — 20:00 — 21:00;

— Женщины в далёкой-далёкой галактике — 22:00 — 23:00;

— Церемония закрытия Celebration в Орландо — 23:00 — 00:00;