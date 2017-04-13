13 апреля состоялось открытие фестиваля Star Wars Celebration. Каждый год на этом фестивале создатели саги рассказывают интересные истории, выступают с лекциями и анонсируют новые произведения из мира «Звёздных войн».

Первая панель была посвящена 40-летию космической саги. Посмотреть её можно было в прямом эфире. Трансляция идёт и сейчас, но уже посвящена другой панели.

Основным ведущим конференции был Уорвик Дэвис, сыгравший в фильме эвока и некоторых других второстепенных персонажей. На слайдах, куда выводили архивные фотографии, показали молодого Дэвиса вместе с любимыми игрушками.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 2

Почти сразу же на сцене появился легендарный Джордж Лукас. Он много вспоминал о том, как создавал «Звёздные войны». Всех фанатов в зале он сразил наповал одной лишь фразой: «Мне, наверное, не стоило бы этого говорить тогда и сейчас, но «Звездные войны» — фильмы для 12-летних».

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 1

Первым гостем стал Дэйв Филлони, автор мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», а также участник Сюжетной группы. Филлони любит Расширенную вселенную и постоянно обращается к ней, вытаскивая из неё в новый канон персонажей и события.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 3

На панели было два гостя, которые не смогли явиться лично. Они оставили приветственные записи, в которых вспомнили несколько забавных историй. Вот, например, Лиам Ниссон рассказал, что о Джа Джа Бинксе снимают документальный фильм.

Мы бы с удовольствием посмотрели настоящую историю главного лорда Ситхов, но вот только в одной из книжек нового канона эту теорию опровергли:

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Опубликовано: 24.03.2017

Что удалось почерпнуть из трилогии Aftermath Чака Вендига.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 15

Следующими гостями на сцене стали Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер) и Иен Макдермид (император Палпатин). Они оба вспоминали каково это — быть на Тёмной стороне. Судя по всему, Макдермид точно усвоил несколько уроков. Иначе как объяснить, что он совсем не постарел?!

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 4

Кристенсен рассказал, что во время съёмок дуэлей на световых мечах постоянно имитировал звук включения. Впрочем, этим, наверное, занимается каждый владелец игрушечного светового меча.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 5

Иен МакДермид рассказал, как он вообще узнал о кастинге на роль Палпатина:

Мой агент позвонил мне и сказал: «Ну, по ходу, этот персонаж — Император Вселенной». И я подумал: «Тогда это точно нужно сыграть!».

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 6

Вторым удалённым гостем стал Сэмуэл Л. Джексон (Мейс Винду). Он горячо поприветствовал фанатов и сообщил, что готов вернуться к роли. Только, говорит, нужно его как следует позвать.

А ещё пошутил, что персонажи и не после таких падений выживали.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 7

Затем на сцену вышла целая плеяда актёров из классической трилогии. Фанатов поприветствовали Энтони Дэниелс (C-3PO), Питер Мейхью (Чубакка) и Билли Ди Уильямс (Лэндо).

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 8

Вот как Питер Мехью вспоминал Кэрри Фишер:

Она чертовски хороший повстанец, но еще и прекрасная принцесса.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 9

Вскоре на сцене появился жизнерадостный Марк Хэмилл (Люк Скайуокер). Он горячо поприветствовал поклонников и заметил, что многочисленные фанаты поддерживают его «покруче родной семьи».

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 10

Впервые на сцене Celebration появился сам Харрисон Форд! Все поклонники в зале встречали апплодисментами его стоя. Форд выглядел уставшим, но по-прежнему чертовски обаятельным.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 11

Актёр вспомнил, как для него началось знакомство с Джорджем Лукасом:

Джордж впервые взял меня на маленькую роль в «Американских граффити».

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 12

Вскоре на сцене остались лишь Кэтлин Кеннеди (президент Lucasfilm) и Джордж Лукас, которые почтили память Кэрри Фишер.

Она была самой сильной в группе, никто другой не смог бы так сыграть эту роль. Она помогала другим актерам вылезать из беспорядков, которые они сами создавали.

Джордж Лукас

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 13

Затем на сцене появилась Билли Лурд, дочь Фишер. Она произнесла очень трогательные и красивые слова, посвящённые матери:

Моя мама никогда не знала, где пролегала граница между Кэрри и Леей. Она любила фанатов, эти фильмы, и тех, кто их создавал.

Как это было: панель к сорокалетию «Звёздных войн» на фестивале Star Wars Celebration 14

В конце Disney показала вот такой прощальный ролик-трибьют Кэрри Фишер. В него вошли забавные моменты со съёмочных площадок, яркие цитаты актрисы в интервью и даже реплики её персонажей, повторённые много лет спустя.

Мы будем и дальше следить за событиями Celebration и публиковать самые интересные анонсы и новости. Если вы хотите смотреть за событиями в прямом эфире, то вот здесь есть расписание (время московское). Трейлер нового эпизода должны показать 14 апреля вечером.

Четверг, 13 апреля

— 40-летний юбилей Звёздных Войн — 18:00 — 19:30;
— Дэйв Филони: Истоки анимации и Непредвиденные судьбы — 20:30 — 21:30;
— Красноречивая беседа с Билли Ди Уильямсом — 20:30 — 21:15;
— Иен Макдермид: сказки от Тёмной Стороны — 22:15 — 23:00;
— Анализ музыки «Изгой-Один» с Дэвидом Коллинсом — 22:15 — 23:00;
— Даг Ченг: Художественный дизайн «Изгой-Один» — 23:00 — 00:00;
— Парки Disney и мерчендайз «Звёздных войн» — 01:30 — 02:30;
— Арт-шоу художников — 3:00 — 4:00.

Пятница, 14 Апреля:

— Восьмой эпизод Star Wars: The Last Jedi — 18:00 — 19:30;
— Создание «Изгой-Один: Звёздные Войны. Истории» — 20:30 — 21:30;
— Небольшая беседа с Уорвиком Дэвисом — 20:30 — 21:30;
— Тимоти Зан: 101 идея за один час — 21:00 — 22:00;
— Коллекционные фигурки по «Звёздным войнам» — 21:30 — 23:00;
— Книги по «Звёздным войнам» — 23:30 — 00:30;
— Дань уважения Кэрри Фишер от Марка Хэмилла — 00:30 — 01:30.

Суббота, 15 Апреля:

— Превью четвёртого сезона «Звёздные Войны: Повстанцы» — 18:00 — 19:30;
— Книги Del Rey — 20:00 — 21:00;
— Энтони Дэниелс: 40 лет с Трипио — 20:30 — 21:30;
— Мировая премьера Star Wars Battlefront II — 21:30 — 22:30;
— Чемпионат Косплея на Star Wars Celebration — 22:30 — 00:00;
— Комиксы по «Звёздным войнам» от Marvel Comics — 23:00 — 00:00;
— Игрушки по «Звёздным войнам» от Hasbro — 00:30 — 01:30.

Воскресенье, 16 Апреля:

— Это те дроиды, которых вы ищете — 18:00 — 19:00;
— Мастер-класс от Даг Ченга — 18:00 — 19:00;
— За кулисами LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures — 18:00 — 19:00;
— The Making of The Star Wars remake! — фан-фильм — 19:00 — 20:00;
— ESPN: Эволюция сражений на световых мечах — 19:30 — 20:30;
— Хэмилл собственной персоной — 20:00 — 21:00;
— Женщины в далёкой-далёкой галактике — 22:00 — 23:00;
— Церемония закрытия Celebration в Орландо — 23:00 — 00:00;

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Кот-редактор
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