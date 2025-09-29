КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Китайцы создали робота-эльфа. У неё мимика как настоящая!

Кот-император
29 сентября 09:17
93
1 минута на чтение
Китайская компания AheadForm разработала гуманоидную голову робота, способную изображать реалистичные человеческие эмоции. На опубликованном видео робот Origin M1 очень убедительно работает мимикой.
Эти лица предназначены для серии «роботов-эльфов», которую создаёт AheadForm. Одну из таких моделей, «Цюань», компания представила недавно. Создатели заявляют, что у «ультра-жизнеподобного робота есть «30 степеней свободы», реалистичное управление взглядом, и он управляется обучающимся ИИ. Модель якобы сможет «воспринимать мир, общаться, учиться и разумно взаимодействовать с окружением»
Мир Фантастики
YouTube

Тест мимики

видео: AheadForm

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Мир Фантастики
YouTube

Робот-эльф Цюань

видео: AheadForm

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

