Китайцы создали робота-эльфа. У неё мимика как настоящая!

Китайская компания AheadForm разработала гуманоидную голову робота, способную изображать реалистичные человеческие эмоции. На опубликованном видео робот Origin M1 очень убедительно работает мимикой.
Эти лица предназначены для серии «роботов-эльфов», которую создаёт AheadForm. Одну из таких моделей, «Цюань», компания представила недавно. Создатели заявляют, что у «ультра-жизнеподобного робота есть «30 степеней свободы», реалистичное управление взглядом, и он управляется обучающимся ИИ. Модель якобы сможет «воспринимать мир, общаться, учиться и разумно взаимодействовать с окружением»
Мир Фантастики
YouTube
Тест мимики
видео: AheadForm
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Мир Фантастики
YouTube
Робот-эльф Цюань
видео: AheadForm
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит