Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
«Чёрный котёл»: хроника неудач тёмного фэнтези от Disney
Кто сыграет Эйса и Мистера 2 в третьем сезоне «Ван-Писа»

Дмитрий Кинский
6 ноября 13:46
85
1 минута на чтение
Netflix начал раскрывать актерский состав третьего сезона «Ван-Писа» — еще до выхода второго!
Так, звезда «Синего жука» Шоло Маридуэнья сыграет Портгаса Д. Эйса, названого старшего брата Монки Д. Луффи, а комик Коул Эскола — офицера Барок Воркс по прозвищу Мистер 2.
Напомним, ранее стало известно, что вторым шоураннером станет Иэн Строукс («Люк Кейдж»), который заменит Мэтта Оуэнса и будет работать вместе с Джо Траксом.
Команда веселых пиратов вернется на экраны в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

