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    Новости

    Литературную премию «Новая фантастика 2021» вручат 10 июля

    16 июня 2021
    16.06.2021
    517
    1 минута на чтение
    Литературную премию «Новая фантастика 2021» вручат 10 июля

    Организаторы литературной премии «Новая фантастика» в сезоне за 2021 год объявили дату торжественной церемонии награждения — 10 июля. Она пройдёт в московском отеле «Метрополь».

    Всего приглашены около ста гостей. Организаторы уверены, что даже в связи ограничениями из-за пандемии смогут обеспечить безопасность гостей.

    В жюри входят в том числе блогер и писательница Мария Покусаева, блогер и наш автор Кирилл Размыслович, писательница Яна Летт, директор издательства «Снежный ком» Всеволод Алферов и многие-многие другие, включая финалистов конкурсов за прошлый год. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

    Работы 10 победителей будут изданы в ежегодном сборнике «Новая фантастика» вместе с несколькими известными авторами.

    Призы следующие:

    • гонорарная публикация в ежегодной антологии «Новая фантастика»;
    • мастер-класс от специалистов и членов жюри конкурса;
    • призы по 15 000 рублей для авторов 10 лучших рассказов и 50 000 рублей за лучший
      рассказ.

    Поздравлять победителей и вручать призы будут члены главного жюри этого года:  Вячеслав Бакулин, Владимир Ларионов, Александра Черчень, Софья Ролдугина, Шимун Врочек, Артем Каменистый и Павел Корнев. Председателем жюри выступает Василий Головачев , а координирующим судьей — Ирина Бакулина.

    Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

    Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».

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