Лоуренс Фишбёрн хочет сыграть главного из «Людей Икс»

Актёр Лоуренс Фишбёрн, знаменитый ролью Морфеуса в «Матрице», на пресс-конференции на «Комик-коне» в Нью-Йорке, посвящённой воссоединению актёров «Матрицы», сменил тему и заявил, что хотел бы сыграть в «Людях Икс»:

Лоуренс Фишбёрн Знаю, сейчас много разговоров о «Людях Икс». Так что в данный момент я хочу одно из двух. Вот первое: что думаете насчёт Лоуренса Фишбёрна в роли Профессора Икс?

Аудитория, конечно, отреагировала аплодисментами. Как ни странно, «второе из двух» Фишбёрн после этого передумал называть:

Лоуренс Фишбёрн Не знаю. Я позволю вам решить, ребята. Сам я не могу выбрать.

Известно, что многие из классических Людей Икс появятся в фильме «Мстители: Судный день». Однако в дальнейшем в киновселенной Marvel большинство актёров заменят.

