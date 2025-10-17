Лоуренс Фишбёрн хочет сыграть главного из «Людей Икс»

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
17 октября 10:45
161
1 минута на чтение
Актёр Лоуренс Фишбёрн, знаменитый ролью Морфеуса в «Матрице», на пресс-конференции на «Комик-коне» в Нью-Йорке, посвящённой воссоединению актёров «Матрицы», сменил тему и заявил, что хотел бы сыграть в «Людях Икс»:
Лоуренс Фишбёрн
Знаю, сейчас много разговоров о «Людях Икс». Так что в данный момент я хочу одно из двух. Вот первое: что думаете насчёт Лоуренса Фишбёрна в роли Профессора Икс?
Аудитория, конечно, отреагировала аплодисментами. Как ни странно, «второе из двух» Фишбёрн после этого передумал называть:
Лоуренс Фишбёрн
Не знаю. Я позволю вам решить, ребята. Сам я не могу выбрать.
Известно, что многие из классических Людей Икс появятся в фильме «Мстители: Судный день». Однако в дальнейшем в киновселенной Marvel большинство актёров заменят.

За одним исключением:

Инсайдер: Хью Джекман останется Росомахой даже после «Секретных войн»

Дмитрий Кинский

15.10.2025

553

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

