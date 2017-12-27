Актёр Марк Хэмилл много раз публично высказывал сомнения насчёт сюжетной линии Люка Скайуокера в «Последних джедаях». Он считал, что образ персонажа изменился до неузнаваемости и называл героя «каким-то Джейком Скайуокером».
Однако сейчас Марк принёс извинения за свои высказывания. Он считает, что не должен был публично критиковать фильм.
I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV
— @HamillHimself (@HamillHimself) December 26, 2017
Я извиняюсь за высказанные недоверие и сомнения на публике. Творческие разногласия — это неотъемлемая часть любого проекта, но обычно никто не выносит сор из избы. Всё, чего я хотел, — чтобы фильм получился хорошим. И я получил даже больше — Райан Джонсон снял великолепное кино!
Твит Хэмилла — это ответ на запись одного из фанатов, который выделил несколько цитат актёра из нового интервью порталу IMDb.
EXACTLY! Exactly…… pic.twitter.com/inxdMFudSn
— The Stupendous Wave (@StupendousWave) December 25, 2017
Я не мог воспринять то, каким видит Люка режиссёр Райан Джонсон. Но хочу сказать, что я посмотрел фильм и понял, что ошибался. Я думаю, что вытолкнуть вас из зоны комфорта — это хорошая идея. Потому что если бы я был ещё одним наставником, который тренирует юных падаванов, то вы бы сказали «мы это уже видели».
Вот полное интервью:
Читайте также
Марк Хэмилл недоволен, как показали Люка Скайуокера в «Последних джедаях»
Актёр крайне несогласен с тем, как поведёт себя персонаж в новом эпизоде.
«Люк сильно изменился». Наше интервью с Марком Хэмиллом
Исполнитель роли Люка Скайуокера рассказывает о своей работе над восьмым эпизодом, о видении своего героя и о том, какая фраза старого джедая подошла бы Джокеру.
«Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили
Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана.
Марк Хэмилл: «Это не мой Люк Скайуокер»
В Сети появились отрывки из интервью Марка Хэмилла, где он вновь не соглашается с видением своего персонажа в фильме. Однако есть парочка «но».
«Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены
Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.