Актёр Марк Хэмилл много раз публично высказывал сомнения насчёт сюжетной линии Люка Скайуокера в «Последних джедаях». Он считал, что образ персонажа изменился до неузнаваемости и называл героя «каким-то Джейком Скайуокером».

Однако сейчас Марк принёс извинения за свои высказывания. Он считает, что не должен был публично критиковать фильм.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV

