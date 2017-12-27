Актёр Марк Хэмилл много раз публично высказывал сомнения насчёт сюжетной линии Люка Скайуокера в «Последних джедаях». Он считал, что образ персонажа изменился до неузнаваемости и называл героя «каким-то Джейком Скайуокером».

Однако сейчас Марк принёс извинения за свои высказывания. Он считает, что не должен был публично критиковать фильм.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV — @HamillHimself (@HamillHimself) December 26, 2017

Я извиняюсь за высказанные недоверие и сомнения на публике. Творческие разногласия — это неотъемлемая часть любого проекта, но обычно никто не выносит сор из избы. Всё, чего я хотел, — чтобы фильм получился хорошим. И я получил даже больше — Райан Джонсон снял великолепное кино!

Твит Хэмилла — это ответ на запись одного из фанатов, который выделил несколько цитат актёра из нового интервью порталу IMDb.

Я не мог воспринять то, каким видит Люка режиссёр Райан Джонсон. Но хочу сказать, что я посмотрел фильм и понял, что ошибался. Я думаю, что вытолкнуть вас из зоны комфорта — это хорошая идея. Потому что если бы я был ещё одним наставником, который тренирует юных падаванов, то вы бы сказали «мы это уже видели».

Вот полное интервью: