Midjourney: как бы выглядели курьеры в «Гарри Поттере», «Властелине колец» и «Звездных войнах»

Пользователь Джимми Нейрон с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели курьеры во вселенных из поп-культуры.
В их числе «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Звездные войны», Warhammer 40000, The Last of Us и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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