«Мир Тьмы»: открыт предзаказ дополнения «Охота на охотников»

Издательство «Студия 101» открыла предзаказ большого дополнения для «Вампиров. Маскарад: Классические правила», посвящённого охотникам на кровопийц.

Книга «Охота на охотников» (Hunters Hunted 2, вышла в 2014-м) описывает вселенную «Мира Тьмы» с точки зрения с точки зрения людей-охотников — кто, в каких обстоятельствах и почему становится таковым, и на чью помощь он может рассчитывать. Разумеется, в книге приведены особые правила по созданию персонажа, новые параметры, тактика борьбы с Проклятыми и несколько сверхъестественных Даров, которые могут помочь в сражениях с упырями.

Издательство дополнило оригинальную книгу: в ней появятся ещё несколько вариантов для создания охотников и новые советы рассказчику в соответствующем разделе. Формат — 220×290 мм, 192 полноцветные страницы в твёрдой обложке.

Цена предзаказа — 2190 рублей. Доставить книгу обещают в марте-апреле 2021 года. Во время предзаказа можно будет приобрести основную книгу правил «Вампиры. Маскарад», а также аксессуары вроде игральных костей, бланков персонажей, закладок и ширмы рассказчика.

Предзаказ будет идти ещё 48 дней.