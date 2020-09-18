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    Новости

    «Мир Тьмы»: открыт предзаказ дополнения «Охота на охотников»

    18 сентября 2020
    Кот-император
    18.09.2020
    3852
    0 минут на чтение
    «Мир Тьмы»: открыт предзаказ дополнения «Охота на охотников» 1

    Издательство «Студия 101» открыла предзаказ большого дополнения для «Вампиров. Маскарад: Классические правила», посвящённого охотникам на кровопийц.

    «Мир Тьмы»: открыт предзаказ дополнения «Охота на охотников»

    Книга «Охота на охотников» (Hunters Hunted 2, вышла в 2014-м) описывает вселенную «Мира Тьмы» с точки зрения с точки зрения людей-охотников — кто, в каких обстоятельствах и почему становится таковым, и на чью помощь он может рассчитывать. Разумеется, в книге приведены особые правила по созданию персонажа, новые параметры, тактика борьбы с Проклятыми и несколько сверхъестественных Даров, которые могут помочь в сражениях с упырями.

    Издательство дополнило оригинальную книгу: в ней появятся ещё несколько вариантов для создания охотников и новые советы рассказчику в соответствующем разделе.  Формат — 220×290 мм, 192 полноцветные страницы в твёрдой обложке.

    Цена предзаказа — 2190 рублей. Доставить книгу обещают в марте-апреле 2021 года. Во время предзаказа можно будет приобрести основную книгу правил «Вампиры. Маскарад», а также аксессуары вроде игральных костей, бланков персонажей, закладок и ширмы рассказчика.

    Предзаказ будет идти ещё 48 дней.

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     Александр Стрепетилов |  10.12.2018

    Рассказываем, что может предложить игра как новичкам, которые только открывают для себя Мир Тьмы, так и опытным Рассказчикам, уже знакомым с сеттингом.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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