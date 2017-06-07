История, полная предательства и воровства, развернулась вокруг коллекции по «Звёздным войнам». Заядлый коллекционер и директор музея «Ранчо Оби-Ван» Стив Сансвит был ограблен суммарно на 200 тысяч долларов, передаёт Mashable. И самое трагичное, что это сделал его лучший друг и ещё один коллекционер — Карл Каннингем. Он украл около 45 предметов из музея во время посещений в 2015 и 2016 годах.

Чувство предательства очень сильно. Коллекционер Стив Сансвит

По его словам, впервые факт кражи обнаружили в середине февраля. К концу марта Карл Каннингем сдался властям округа Сонома, но был выпущен на свободу под залог в 25 тысяч долларов. Совсем скоро он может снова вернуться в суд. По словам Стива, случай никак не скажется на отношении к прочим фанатам «Звёздных войн».

Это гнилое яйцо не поменяло моего отношения к фанатам «Звездных войн». Они все еще поистине потрясающие. Коллекционер Стив Сансвит

У себя в Фейсбуке Стив опубликовал список из 20 украденных вещей. На просьбу о помощи в поиске откликнулись не только фанаты, но и актеры «Звездных Войн» — Питер Мейхью и Марк Хэмилл.

Это подло. Держите ухо востро. Расскажите, если что-то знаете.

Maybe publish a list of stolen items to protect potential victims from purchasing "hot" merchandise. #TheFraudIsStrongInThisOne #SithHappens https://t.co/coFv1P6HL7 — Mark Hamill (@HamillHimself) June 5, 2017

Может быть список украденных вещей защитит потенциальных покупателей от товаров «по скидке».