Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели

«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
На «Comic Con Игромир» сыграют треки из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и Atomic Heart

Дмитрий Кинский
24 октября 15:23
170
1 минута на чтение
Организаторы «Comic Con Игромир» объявили о проведении «масштабной музыкальной программы», куратором которой стал стриминговый сервис «Яндекс Музыка».
Фестиваль откроет шоу саундтреков от симфонического оркестра Imperial Orchestra: на сцене сыграют легендарные композиции из «Звездных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттеров» и фильмов Хаяо Миядзаки.
Группы «Братства Атома» и Oligarkh, в свою очередь, исполнят саундтреки Atomic Hearts и сериала «Киберслав».
Также гостей ждут выступления «Хлеба» и звезды кьют-рока Доры — последняя закроет музыкальную программу.
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.

