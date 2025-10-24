На «Comic Con Игромир» сыграют треки из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и Atomic Heart

Организаторы «Comic Con Игромир» объявили о проведении «масштабной музыкальной программы», куратором которой стал стриминговый сервис «Яндекс Музыка».
Фестиваль откроет шоу саундтреков от симфонического оркестра Imperial Orchestra: на сцене сыграют легендарные композиции из «Звездных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттеров» и фильмов Хаяо Миядзаки.
Группы «Братства Атома» и Oligarkh, в свою очередь, исполнят саундтреки Atomic Hearts и сериала «Киберслав».
Также гостей ждут выступления «Хлеба» и звезды кьют-рока Доры — последняя закроет музыкальную программу.
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.