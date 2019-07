10 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового «Короля Льва» от Джона Фавро. На показе побывали журналисты, критики и звёзды, которые первыми увидели фильм — и все они остались в восторге от обновлённой картинки. Хотя среди зрителей немало скептиков, которые считают, что киноремейк не особо-то был нужен. Впрочем, все сходятся во мнении, что «Король Лев» станет летним хитом.

Been lucky to have attended a number of world premieres but not sure I've ever heard as much clapping during a movie as I did tonight at #TheLionKing . Was like being at a rock concert. Movie is going to make so much money. pic.twitter.com/rnU4qf92mt — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2019

Мне посчастливилось побывать на нескольких мировых премьерах, но я не уверен, что когда-нибудь слышал такие же громкие аплодисменты, как на «Короле Льве». Словно попал на рок-концерт. Фильм соберёт большую кассу.

A few other things on #TheLionKing

The visual effects/animation in the film is INCREDIBLE.

For the first time in maybe my entire life as the movie started I got really emotional. Just hearing the music wrecked me.

While it's a story you know, it's soooooo well done. pic.twitter.com/1Vr9pe8vf4 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2019

И ещё пара моментов. Визуальные эффекты и анимация в картине невероятные. Наверное, впервые в жизни я расчувствовался, как только фильм начался. Вот стоило только услышать музыку, как захотелось разрыдаться. И хотя история знакома, выполнена она очень хорошо.

#TheLionKing is visually immaculate & a game-changer for visual effects. It’s absolutely stunning in every way. The music shines (Glover & Beyoncé take it to another level), the performances are great (Timon, Pumbaa & Scar steal many scenes) & the emotions run HIGH. Truly great pic.twitter.com/lPH9Oo4ybb — Erik Davis (@ErikDavis) July 10, 2019

Внешне безукоризненный «Король Лев» задаёт новые стандарты жанра. Ошеломляет каждым аспектом. Блестяще сыгранные композиции (Гловер и Бейонсе вывели её на новый уровень), прекрасная игра актёров (Тимон, Пумба и Шрам «украли» всё внимание) и невероятные эмоции. Действительно здорово.

#TheLionKing is visually and audibly astounding! I’ve never seen anything like that on an animation level. It’s so beautiful. Seth Rogen and Billy Eichner really steal the show. Chiwetel Ejiofor is brilliant as Scar! It is so much fun. Great movie. pic.twitter.com/v62LHFIM7W — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) July 10, 2019

Визуальная и музыкальная составляющие «Короля Льва» сногсшибательны! Никогда не видел подобного уровня анимации, она прекрасна. Сет Роген (Пумба) и Билли Айкнер (Тимон) «украли» всё внимание. Чиветель Эджиофор блестяще отыграл Шрама. Потрясающее кино.

#TheLionKing has always been my favorite Disney animated movie and this new rendition is a beautiful reminder why. Happy to welcome back familiar chills, emotions and tears. In awe of the visual wizards behind this one. Timon & Pumbaa are everything. pic.twitter.com/IcWHgjHCuF — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 10, 2019

«Король Лев» всегда был моим любимым мультфильмом Disney, и новая версия напомнила — почему. С радостью вновь испытала знакомые тревоги, эмоции и слёзы. В восторге от визуальной магии. Тимон и Пумба — наше всё.

#TheLionKing is a breathtaking visual cinematic achievement. I can’t believe this is a CG animated movie. Timon and Pumbaa steal the show. It’s a good Disney remake but was it necessary? Maybe not, but it’s enjoyable and families are gonna love it. — Peter Sciretta (@slashfilm) July 10, 2019

«Король Лев» — потрясающее достижение в области визуальных эффектов в кинематографе. Я не могу поверить, что это CG-анимация. Тимон и Пумба «украли» всё внимание. Получился хороший римейк от Disney, но был ли он так нужен? Наверное, нет, но он подарит удовольствие и понравится семьям.

«Король Лев» — ослепительный! Изумительная музыка, озвучка и, что главное, этот визуальный ряд!

«Король Лев» больно бьёт по ностальгии. Это чудесно — вновь увидеть на большом экране знакомую историю, пусть и другим образом. Актёрский состав впечатляет. Голос Джеймса Эрла Джонса в роли Муфасы заставил улыбнуться. И да, сцена с паническим бегством буйволов по-прежнему вызывает слезы.

Just finished #TheLionKing! I absolutely loved every second of it. The VFX on the animals were incredibly detailed and the music was on another level. This might be my favorite Disney live action adaption this far! pic.twitter.com/1CExxs6kAB — Dorian Parks (@DorianParksnRec) July 10, 2019

Только что посмотрел «Короля Льва». Понравилась каждая секунда фильма. Спецэффекты у животных невероятно детализированные, музыка вышла на новый уровень. Пожалуй, это теперь мой любимый диснеевский киноремейк.

Holy smokes, I really loved THE LION KING. I think (I think) it’s the most beautiful effects movie I’ve seen. Like next level, the game has changed kind of thing. (For the record I’m agnostic on the original movie and have zero nostalgia for it. Anyway, this movie hooked me.) — Mike Ryan (@mikeryan) July 10, 2019

Чёрт возьми, мне и впрямь понравился «Король Лев». Я думаю, что в фильме — самые красивые эффекты, которые я когда-либо видел. Другой уровень, меняет всё. Чтобы вы понимали — в отношении оригинала я агностик, я не испытываю никакой ностальгии. Но эта картина меня зацепила.

В начале июля стало известно, что киноремейк будет идти 118 минут — на полчаса больше мультфильма.

В российском прокате «Король Лев» выходит 18 июля.