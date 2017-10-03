Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2017 году стали трое учёных, которые занимаются изучением гравитационных волн: Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн. Формулировка звучит так: «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». Об этом сообщили представители Нобелевского комитета. Официальное вручение премии состоится в декабре.

Watch the announcement of the 2017 #NobelPrize in Physics! pic.twitter.com/Ds42NWGcW8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017

Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн стоят за созданием международной научной организации LIGO. Ещё в 1970-х годах на базе Массачусетского университета Вайсс начал разрабатывать концепцию детектора для обнаружения волн на основе огромного интерферометра — устройства, которое с помощью луча лазера регистрирует разницу в интерференции. Чуть позже Кипу Торну и его команде удалось создать несколько прототипов интерферометров. В дальнейшем учёные объединили усилия. А Барри Бэриш развил небольшой проект до международной исследовательской организации LIGO. Он руководит LIGO с середины 1990-х годов.

Сейчас LIGO — это две гравитационно-волновые обсерватории, которые расположены друг от друга на расстоянии 3000 километров. В каждой обсерватории с помощью специального расщеплённого луча регистрируется характер интерференции. За счёт большого расстояния между этими обсерваториями учёные могут зафиксировать разность во времени прибытия гравитационных волн.

Помимо прочего, Кип Торн известен как консультант научно-фантастического фильма «Интерстеллар». Например, именно он посоветовал показать в фильме чёрную дыру необычной формы.

Читайте также «Интерстеллар» с точки зрения науки Как падать в чёрную дыру и в чём Нолан приврал, а в чём нет. Разбираем с помощью книги Кипа Торна.

Нобелевская неделя продлится со 2 по 9 октября. Каждый день организаторы будут объявлять победителей — в научных категориях (медицина, физика, химия) и обладателей «премии мира», премии по литературе и специального приза по экономике.

2 октября комитет объявил лауреатов по медицине — ими стали американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Учёные исследовали «биологические часы» — молекулярный механизм, который позволяет живым существам регулировать свои биоритмы.