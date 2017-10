Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2017 году стали трое учёных, которые занимаются изучением гравитационных волн: Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн. Формулировка звучит так: «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». Об этом сообщили представители Нобелевского комитета. Официальное вручение премии состоится в декабре.

