Новые концепт-арты отмененного «Чужого» Нила Бломкампа

В интернете появилось пачка новых (и не очень) концепт-артов отмененного «Чужого» Нила Бломкампа, которые нарисовал художник Джеффрой Торенс.
Напомним, фильм режиссера «Района № 9» игнорировал все события, которые разворачивались во франшизе после второй части.
В центре сюжета должна была оказаться подросшая Ньют. Также в картине могли появиться персонажи Сигурни Уивер и Майкла Бина.
Фильм Бломкампа «зарубили» из-за успеха «Прометея» Ридли Скотта, который собрал больше 400 миллионов долларов в прокате.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.