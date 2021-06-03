Новые концепт-арты отмененного «Чужого» Нила Бломкампа

В интернете появилось пачка новых (и не очень) концепт-артов отмененного «Чужого» Нила Бломкампа, которые нарисовал художник Джеффрой Торенс.

Напомним, фильм режиссера «Района № 9» игнорировал все события, которые разворачивались во франшизе после второй части.

В центре сюжета должна была оказаться подросшая Ньют. Также в картине могли появиться персонажи Сигурни Уивер и Майкла Бина.

Фильм Бломкампа «зарубили» из-за успеха «Прометея» Ридли Скотта, который собрал больше 400 миллионов долларов в прокате.