Один и огненные великаны — Ubisoft анонсировала огромное DLC для Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft анонсировала дополнение Dawn of Ragnarok (или «Заря Рагнарека» на русском) для Assassin’s Creed Valhalla, прохождение которого займет около 35 часов.
Действие развернется в мире гномов под названием Свартальфахейме, который по размеру будет как треть Англии. В DLC игрокам предстоит взять на себя роль самого Одина, который должен спасти своего сына Бальдра из лап огненного великана Суртура.
Один сможет превращаться в ворона и с помощью браслета гномов похищать способности поверженных врагов вроде телепортации, воскрешения мертвых, ледяной магии и не только.
«Заря Рагнарека» выйдет 10 марта 2022 года. Уже сейчас можно оформить предзаказ, за который полагается специальный набор с топором Альгурнир и огненными скинами для ворона.
Цена вопроса:
- Ubisoft Connect и EGS — 1669 рублей;
- PS Store — 2849 рублей;
- Microsoft Store — 40 долларов.
Вместе с этим Ubisoft объявила, что 14 декабря в Assassin’s Creed Odyssey и Assassin’s Creed Valhalla произойдет бесплатный кроссовер.
В обеих играх появятся задания с Кассандрой и Эйвор, а также два новых острова и особые награды.
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