Официально: Дэвид Теннант Кэтрин Тейт вернутся в спецвыпуске «Доктора Кто»

«Я не хочу уходить…» — сказал Десятый Доктор в исполнении Дэвида Тэннанта 1 января 2010-го в эпизоде «Конец времени». И всё для того, чтобы вернуться спустя много лет!

Теперь официально. Тэннант вместе с Кэтрин Тейт (Донна) вернётся в сериал «Доктор Кто», где они воплотят своих персонажей. Оба персонажа в спецвыпуске, который приурочен к 60-летию сериала. Эпизод запланирован на 2023-й. Шоураннером выступает Расселл Т. Дэвис.

Дэвис не говорит, как именно эпизод впишется в повествование.

Может, это будет пропавший сюжет. Или параллельный мир. Или сон, или уловка, или флэшбек.

Неизвестно, кто поставит эпизод, но ранее режиссёр Эдгар Райт намекал на потенциальное сотрудничество.

А в начале мая стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва. Он «вступит в должность» уже после юбилейного спецвыпуска.