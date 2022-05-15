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    Новости

    Официально: Дэвид Теннант Кэтрин Тейт вернутся в спецвыпуске «Доктора Кто»

    15 мая 2022
    15.05.2022
    199
    1 минута на чтение
    Официально: Дэвид Теннант Кэтрин Тейт вернутся в спецвыпуске «Доктора Кто»

    «Я не хочу уходить…» — сказал Десятый Доктор в исполнении Дэвида Тэннанта 1 января 2010-го в эпизоде «Конец времени». И всё для того, чтобы вернуться спустя много лет!

    Теперь официально. Тэннант вместе с Кэтрин Тейт (Донна) вернётся в сериал «Доктор Кто», где они воплотят своих персонажей. Оба персонажа в спецвыпуске, который приурочен к 60-летию сериала. Эпизод запланирован на 2023-й. Шоураннером выступает Расселл Т. Дэвис.

    Дэвис не говорит, как именно эпизод впишется в повествование.

    Может, это будет пропавший сюжет. Или параллельный мир. Или сон, или уловка, или флэшбек.

    Неизвестно, кто поставит эпизод, но ранее режиссёр Эдгар Райт намекал на потенциальное сотрудничество.

    А в начале мая стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва. Он «вступит в должность» уже после юбилейного спецвыпуска.

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