Эдгар Райт намекает, что поработает над «Доктором Кто»

Неожиданный слух расползся среди поклонников «Доктора Кто» после недавнего поста Эдгара Райта. Знаменитый постановщик опубликовал две вроде бы бессмысленные фотографии, в которых фанаты сериалы увидели намёки на ТАРДИС.
Позже поклонники увидели, что пост лайкнул Расселл Т. Дэвис.
А потом вспомнили цитату Райта девятилетней давности.
Разобью вам сердце, но я был приглашён поставить эпизод «Роуз» Расселла Т. Дэвиса (первый эпизод «ньюскула») и я так и не смог этого сделать, потому что был занят на съёмках «Зомби по имени Шон». И моя мать так и не простила меня
Осталось дождаться новостей.
В начале мая стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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