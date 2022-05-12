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    Новости

    Эдгар Райт намекает, что поработает над «Доктором Кто»

    12 мая 2022
    12.05.2022
    383
    1 минута на чтение

    Неожиданный слух расползся среди поклонников «Доктора Кто» после недавнего поста Эдгара Райта. Знаменитый постановщик опубликовал две вроде бы бессмысленные фотографии, в которых фанаты сериалы увидели намёки на ТАРДИС.

    Позже поклонники увидели, что пост лайкнул Расселл Т. Дэвис.

    А потом вспомнили цитату Райта девятилетней давности.

    Изображение

    Разобью вам сердце, но я был приглашён поставить эпизод «Роуз» Расселла Т. Дэвиса (первый эпизод «ньюскула») и я так и не смог этого сделать, потому что был занят на съёмках «Зомби по имени Шон». И моя мать так и не простила меня

    Осталось дождаться новостей.

    В начале мая стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва.

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