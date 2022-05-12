Эдгар Райт намекает, что поработает над «Доктором Кто»

Неожиданный слух расползся среди поклонников «Доктора Кто» после недавнего поста Эдгара Райта. Знаменитый постановщик опубликовал две вроде бы бессмысленные фотографии, в которых фанаты сериалы увидели намёки на ТАРДИС.

Позже поклонники увидели, что пост лайкнул Расселл Т. Дэвис.

А потом вспомнили цитату Райта девятилетней давности.

Разобью вам сердце, но я был приглашён поставить эпизод «Роуз» Расселла Т. Дэвиса (первый эпизод «ньюскула») и я так и не смог этого сделать, потому что был занят на съёмках «Зомби по имени Шон». И моя мать так и не простила меня

Осталось дождаться новостей.

В начале мая стало известно, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва.