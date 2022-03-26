Отправляемся в прошлое в новой бесплатной MMORPG Eternal Sword

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
У всех нас бывали моменты, когда хотелось вернуться в прошлое и изменить некоторые события, верно? Новая бесплатная MMORPG под названием Eternal Sword как раз об этом!
В ней вам предстоит вернуться на 7 дней назад во времени, чтобы предотвратить гибель целого мира. Правда, для этого сначала нужно заполучить Меч Вечности, а дело это не из легких. Кроме того, без интриг, неожиданных поворотов и харизматичных персонажей сюжет не обойдется.
Создавайте персонажа, выбирайте из множества классов и присоединяйтесь к лиге путешественников во времени. Помимо захватывающего сюжета в открытом мире игры масса активностей: магические битвы, поиск артефактов и маунтов, мини-игры и даже свадьбы.
Eternal Sword регулярно получает обновления. А сами разработчики постоянно проводят различные внутриигровые события.
Игра доступна в Google Play и App Store. Скачать ее можно по ссылке.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Классика жанраЖизненный цикл библиотечных объектов.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.