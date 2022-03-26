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    Новости | Промо

    Отправляемся в прошлое в новой бесплатной MMORPG Eternal Sword

    26 марта 2022
    26.03.2022
    25
    0 минут на чтение
    Отправляемся в прошлое в новой бесплатной MMORPG Eternal Sword

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    У всех нас бывали моменты, когда хотелось вернуться в прошлое и изменить некоторые события, верно? Новая бесплатная MMORPG под названием Eternal Sword как раз об этом! 

    В ней вам предстоит вернуться на 7 дней назад во времени, чтобы предотвратить гибель целого мира. Правда, для этого сначала нужно заполучить Меч Вечности, а дело это не из легких. Кроме того, без интриг, неожиданных поворотов и харизматичных персонажей сюжет не обойдется. 

    Создавайте персонажа, выбирайте из множества классов и присоединяйтесь к лиге путешественников во времени. Помимо захватывающего сюжета в открытом мире игры масса активностей: магические битвы, поиск артефактов и маунтов, мини-игры и даже свадьбы. 

    Eternal Sword регулярно получает обновления. А сами разработчики постоянно проводят различные внутриигровые события.

    Игра доступна в Google Play и App Store. Скачать ее можно по ссылке.

    Отправляемся в прошлое в новой бесплатной MMORPG Eternal Sword 1
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