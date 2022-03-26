Отправляемся в прошлое в новой бесплатной MMORPG Eternal Sword

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У всех нас бывали моменты, когда хотелось вернуться в прошлое и изменить некоторые события, верно? Новая бесплатная MMORPG под названием Eternal Sword как раз об этом!

В ней вам предстоит вернуться на 7 дней назад во времени, чтобы предотвратить гибель целого мира. Правда, для этого сначала нужно заполучить Меч Вечности, а дело это не из легких. Кроме того, без интриг, неожиданных поворотов и харизматичных персонажей сюжет не обойдется.

Создавайте персонажа, выбирайте из множества классов и присоединяйтесь к лиге путешественников во времени. Помимо захватывающего сюжета в открытом мире игры масса активностей: магические битвы, поиск артефактов и маунтов, мини-игры и даже свадьбы.

Eternal Sword регулярно получает обновления. А сами разработчики постоянно проводят различные внутриигровые события.

Игра доступна в Google Play и App Store. Скачать ее можно по ссылке.