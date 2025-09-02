Paramount снимет фильм по Call of Duty

Paramount Pictures заключила сделку с Activision: кинокомпания займется производством фильма по мотивам серии шутеров Call of Duty.

Хотя речь пока идет только об одной картине, источники Variety уточняют, что партнерство подразумевает потенциальное расширение франшизы в кино и на телевидении.

Сам глава Paramount Дэвид Эллисон большой фанат Call of Duty. По его словам, он провел бесчисленное количество часов в играх франшизы.

Дэвид Эллисон Руководитель Paramount Activision и игроки со всего света доверили нам перенести эту невероятную вселенную на большие экраны. Это одновременно большая честь и ответственность. Мы относимся к этой задаче со всей серьезностью.

Увы, подробностей о грядущей экранизации пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.