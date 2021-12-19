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    Новости

    Патрик Бергин сыграет в рождественском хорроре «Щелкунчик»

    19 декабря 2021
    19.12.2021
    684
    0 минут на чтение
    Патрик Бергин сыграет в рождественском хорроре «Щелкунчик»

    Deadline пишет, что Патрик Бергин получил роль в новом рождественском хорроре «Щелкунчик». Съёмки фильма уже начались.

    В актёрском составе «Щелкунчика» также значатся Беатрис Флетчер, Джули Стивенс, Энди Диксон, Мэй Келли, Стивен Стейли, Кристофер Монплезир.

    Фильм повествует о переживающей трудности писательнице, которая навещает семью в канун Рождества и находит в доме таинственную куклу Щелкунчика в натуральную величину. Вскоре кукла становится одержимой и начинает сеять хаос. Бергин исполнит роль лавочника, который много знает о мрачной истории куклы.

    В режиссёрском кресле — Скотт Джеффри и Ребекка Мэтьюз («Плохая монахиня»), а сценарий написал Джо Неттер («Не вижу смерти») по рассказу Джеффа Миллера («Фургон смерти»).

    Дата выхода пока неизвестна.

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