Патрик Бергин сыграет в рождественском хорроре «Щелкунчик»

Deadline пишет, что Патрик Бергин получил роль в новом рождественском хорроре «Щелкунчик». Съёмки фильма уже начались.

В актёрском составе «Щелкунчика» также значатся Беатрис Флетчер, Джули Стивенс, Энди Диксон, Мэй Келли, Стивен Стейли, Кристофер Монплезир.

Фильм повествует о переживающей трудности писательнице, которая навещает семью в канун Рождества и находит в доме таинственную куклу Щелкунчика в натуральную величину. Вскоре кукла становится одержимой и начинает сеять хаос. Бергин исполнит роль лавочника, который много знает о мрачной истории куклы.

В режиссёрском кресле — Скотт Джеффри и Ребекка Мэтьюз («Плохая монахиня»), а сценарий написал Джо Неттер («Не вижу смерти») по рассказу Джеффа Миллера («Фургон смерти»).

Дата выхода пока неизвестна.