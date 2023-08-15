Первые кадры слэшер-комедии с Кирнан Шипкой

Amazon Prime Video опубликовал первые кадры слэшер-комедии под названием Totally Killer.
В центре сюжета девушка Джейми, которая отправляется в 1987 год, чтобы объединиться со своей молодой мамой, чтобы победить серийного убийцу.
Главную роль исполнила Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»). Также в фильме сыграли Оливия Холт, Джули Боуэн и Рэндолл Пак.
Премьера состоится 6 октября в стриминговом сервисе.
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Редактор
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Александр Ремизов
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