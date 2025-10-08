КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Фильмы на Хэллоуин: топ-10
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Первые отзывы на «Трон: Арес»: «экскурс в ностальгию» или «футуристическая жвачка»?

8 октября 09:55
Сегодня в западных кинотеатрах выходит фильм «Трон: Арес», третья часть серии «Трон» — про виртуальную реальность и разумные программы с человеческой внешностью. Рецензенты зарубежных изданий успели посмотреть его заранее и дали свои оценки.
Они средние: всего 54% одобрения по подсчётам Rotten Tomatoes (на момент этой новости). «Ареса» хвалят за красоту и экшен, но ругают за сюжет и постоянное давление на ностальгию. В целом его приняли как «крепкий середнячок». Справедливости ради, предыдущие две части при выходе принимали так же, что не мешает сейчас воспринимать хотя бы первый «Трон» как классику.
Оригинальный диснеевский фильм 1982 года, казалось, опережал своё время, а последняя попытка <продюсера> Шона Бейли франшизировать бренд «Трона» ощущается больше как экскурс в ностальгию.
— Variety
Вполне годный сценарий Джесси Вигутоу упускает ряд возможностей углубиться в важные темы и слишком часто решает просто переключиться на очередную экшен-сцену.
— Deadline
«Трон: Арес» почему-то забывает, с чего всё началось, и упорно возвращается к оригиналу, отчего новая версия Сети бледнеет на его фоне.
— IGN
Глубины у фильма не больше, чем у дискеты. Но красивая сверкающая графика и поразительный, ушераздирающий саундтрек от Nine Inch Nails превращают его в увлекательную, пусть и не запоминающуюся футуристическую жвачку.
— Empire
«Трон: Арес», конечно, классный, но совершенно не дерзкий. Оно привычный, безопасный и стандартный, сделанный очень по-диснеевски, а потому в целом работает.
— io9
Потрясающих экшен-сцен 54Рённинга и убойного саундтрека может хватить, чтобы порадовать фанатов, но «Трон:Арес», скорее всего, затеряется в море фильмов того же типа, вдохновлённых «Троном».
— Polygon

Читайте также

Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии

Кирилл Размыслович

17.12.2020

51817

Как появился фильм, с которого началось неоново-синтезаторное безумие 2010-х, — и какие у Disney планы на третью часть.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

