КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему
Новости

Первый тизер фантастического сериала от создателя «Во все тяжкие»

Дмитрий Кинский
9 октября 19:48
26
1 минута на чтение
Apple TV+ опубликовал тизер-трейлер фантастического сериала «Из многих» (или Pluribus в оригинале).
За него отвечает создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган.
По сюжету все человечество поразил загадочный вирус счастья. Но только не подавленную писательницу Кэрол Стурка.
Главную роль исполняет звезда «Сола» Рэй Сихорн. Также в сериале сыграли Каролина Выдра, Маккензи Скотт, Самба Шутте и не только.
Премьера состоится 7 ноября. Шоу уже продлили на второй сезон.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Рыцарь Семи королевств» стартует 18 января

Новости

«Война грядет» — трейлер мультсериала «Могучая девятка» по кампании Critical Role

Новости

Отрывок из рождественской короткометражки по «Черепашкам-ниндзя»

Новости

Ubisoft отменила новую Assassin's Creed... из-за критики темнокожего Ясукэ

Новости

Французская деревня Валадилен в новом трейлере ремастера Syberia
Игра выйдет 6 ноября.

Новости

Похоже, финал «Очень странных дел» будет безумно длинным и дорогим
Огромной длине — огромные бюджеты.

Новости

Dune 2 запустили на Telegram
Но играть в неё там не очень удобно.

Новости

Критикам понравилась Little Nightmares 3. Но в игре мало инноваций

Новости

Disney экранизирует фэнтезийный цикл «Невероятные создания». Его называют феноменом на уровне «Гарри Поттера»!

Новости

Исполнитель роли Фредди Крюгера предложил идею для перезапуска «Кошмара на улице Вязов»
Перезапуск стоит начать с триквела.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты