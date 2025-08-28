Трейлер фэнтезийной дорамы про джинна-сатану «Все твои желания исполнятся»

В центре сюжета хладнокровная и бесстрастная девушка, которая провела всю свою жизнь под жесткой опекой бабушки. Однажды она натыкается на волшебную лампу и выпускает джинна, который обещает выполнить три ее желания. Правда, на деле он оказывается сатаной, одержимым идеей доказать, что люди подвержены развращению.