Трейлер фэнтезийной дорамы про джинна-сатану «Все твои желания исполнятся»

Netflix опубликовал тизер-трейлер фэнтезийной дорамы под названием «Все твои желания исполнятся» (в оригинале Da irueojiljini).
В центре сюжета хладнокровная и бесстрастная девушка, которая провела всю свою жизнь под жесткой опекой бабушки. Однажды она натыкается на волшебную лампу и выпускает джинна, который обещает выполнить три ее желания. Правда, на деле он оказывается сатаной, одержимым идеей доказать, что люди подвержены развращению.
Главные роли исполняют певица Сюзи и Ким У-бин («Коп с чёрным поясом»). Шоураннером выступает Ким Ын-сук («Триумф»), а за постановку отвечают Ан Гиль-хо и Ли Бен-хон.
Премьера состоится 3 октября.
