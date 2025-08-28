КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

Киберпанк-аниме: лучшее и главное
«Ворон» с Брендоном Ли: мрачная история готического боевика
Новости

Трейлер фэнтезийной дорамы про джинна-сатану «Все твои желания исполнятся»

Дмитрий Кинский
28 августа 18:55
58
1 минута на чтение
Netflix опубликовал тизер-трейлер фэнтезийной дорамы под названием «Все твои желания исполнятся» (в оригинале Da irueojiljini).
В центре сюжета хладнокровная и бесстрастная девушка, которая провела всю свою жизнь под жесткой опекой бабушки. Однажды она натыкается на волшебную лампу и выпускает джинна, который обещает выполнить три ее желания. Правда, на деле он оказывается сатаной, одержимым идеей доказать, что люди подвержены развращению.
Главные роли исполняют певица Сюзи и Ким У-бин («Коп с чёрным поясом»). Шоураннером выступает Ким Ын-сук («Триумф»), а за постановку отвечают Ан Гиль-хо и Ли Бен-хон.
Премьера состоится 3 октября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Эксмо» запускает импринт «Лисий Лес», посвященный азиатскому фэнтези

Новости

К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы «Яндекса» запустили масштабный проект
Сегодня Аркадию исполнилось бы 100 лет.

Новости

Алекс Гарланд написал 160-страничный сценарий для питча экранизации Elden Ring

Новости

Друг может стать злейшим врагом — новые детали Judas от создателя BioShock
Авторы пообещали чаще делиться подробностями.

Новости

Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect
Руководит созданием сериала Даг Джанг.

Новости

Джеки Чан работает над трюками «Человека-паука: Новый день»
«Режиссёр был в восторге»

Новости

Хоакин Феникс мог сыграть Бэтмена

Новости

По мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз» выпустят молодежный сериал
Пока без даты выхода.

Новости

СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 может получить продолжение
Но пока без деталей.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты