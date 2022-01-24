Первый тизер «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал тизер-трейлер стоп-моушн мультфильма «Пиноккио», сценаристом и режиссером которого выступает Гильермо дель Торо.

В ролике еще раз напомнили, что эта история о деревянном мальчике будет отличаться от предыдущих интерпретаций. Сюжет картины развернется в фашистской Италии 30-х годов. А главному герою предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком.

Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в мультфильме появятся Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

Премьера состоится в декабре 2022 года.

Оригинальный трейлер

Трейлер на русском