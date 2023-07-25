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    Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильму уже одобрили продолжение

    25 июля 2023
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    25.07.2023
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    Blumhouse выпустил первый трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Фанатик». Картина станет продолжением-перезапуском оригинального фильма и расскажет о вернувшихся из леса девочках, которые начинают вести себя очень странно и пугающе.

    Фильм поставил Дэвид Гордон Грин, который ранее в формате трилогии вернул к жизни другой жуткий фильм нашего детства — «Хэллоуин». К роли Крис МакНил в фильме вернулась Эллен Берстин.

    Картине уже одобрили сиквел — он получил подзаголовок Deceiver («Лжец»). Его должны выпустить в мировой прокат 18 апреля 2025 года. У создателей есть в планах и третья часть, но у неё даты пока нет. По всей видимости, продюсеры не против, чтобы Грин перезапустил и «Изгоняющего дьявола» так же, как и «Хэллоуин».

    Кадры

    Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильм уже одобрили продолжение 5 Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильм уже одобрили продолжение 4 Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильм уже одобрили продолжение 3 Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильм уже одобрили продолжение 2

    Постер

    Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильм уже одобрили продолжение 1

    «Фанатик» выйдет недалеко от Хэллоуина — 13 октября.

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     Ксения Аташева |  16.01.2017 |  4750

    Сериал по мотивам классики ужасов не посрамил имени оригинала.

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