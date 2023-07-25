Первый трейлер нового «Изгоняющего дьявола». Фильму уже одобрили продолжение

Blumhouse выпустил первый трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Фанатик». Картина станет продолжением-перезапуском оригинального фильма и расскажет о вернувшихся из леса девочках, которые начинают вести себя очень странно и пугающе.

Фильм поставил Дэвид Гордон Грин, который ранее в формате трилогии вернул к жизни другой жуткий фильм нашего детства — «Хэллоуин». К роли Крис МакНил в фильме вернулась Эллен Берстин.

Картине уже одобрили сиквел — он получил подзаголовок Deceiver («Лжец»). Его должны выпустить в мировой прокат 18 апреля 2025 года. У создателей есть в планах и третья часть, но у неё даты пока нет. По всей видимости, продюсеры не против, чтобы Грин перезапустил и «Изгоняющего дьявола» так же, как и «Хэллоуин».

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«Фанатик» выйдет недалеко от Хэллоуина — 13 октября.