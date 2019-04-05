В начале апреля в британском городе Бат сотрудники хосписа Dorothy House провели благотворительный аукцион, на котором продали несколько антикварных предметов. Среди прочего на продажу выставили письмо Джона Толкина, адресованное одному из поклонников. У такой ценности нашлось несколько покупателей, и в итоге она ушла за 4800 фунтов.

У письма интересная история. В 1961 году Толкин его отправил по почте своему поклоннику Крису Гилмору, который спрашивал Профессора о «Властелине колец». Десятилетия спустя Гилмор подарил письмо в рамке профессору Университета Бата Чику Уилсону. В свою очередь, Уилсон спустя какое-то время передал письмо хоспису, который и выставил его на аукцион.

Ответ ценен не только как артефакт, но и как объяснение, почему Толкин решил не писать продолжение «Властелина колец» — хотя он создавал новые истории и после выхода книги.

Уважаемый мистер Гилмор! Большое вам спасибо, что высоко оценили мою работу. Очень любезно с вашей стороны написать столь тёплые слова. Ни у одной истории нет конца. Ни у одной картины нет границ. Но свой взгляд на неё приходится ограничивать рамкой, поскольку ничто не увидишь ясно, пока на нём не сосредоточишься. Я не стану писать продолжение к «Властелину колец», потому что, как весьма чётко заявлено в самой истории, речь там идёт о конце того мира, который я описываю; тех сумерек, в которых история и мифология смешивались воедино. Дальше уже останется только история. Впрочем, я работаю над продолжением (в том смысле, что оно будет опубликовано после «Властелина колец»), но в нём речь пойдёт о прежних временах — о Первой и Второй эпохе. Ещё раз благодарю вас. Искренне ваш,

Дж. Р. Р. Толкин

В последнее время интерес к произведениям возрос — в основном, на фоне грядущего крупнобюджетного сериала от Amazon. Профессор мог бы быть доволен, ведь шоу не станет продолжить события «Властелина колец», а осветит Вторую эпоху.

Впрочем, у романа вполне себе выходили вольные продолжения — в том числе и книги Ника Перумова «Кольцо тьмы».