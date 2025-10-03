КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые
Новости

Питер Молиньё назвал Masters of Albion игрой-искуплением. Это его последний проект

Дмитрий Кинский
3 октября 19:12
458
1 минута на чтение
Создатель Fable Питер Молиньё в одном из интервью назвал «симулятор бога»
Masters of Albion своим последним проектом и шансом восстановить репутацию.
Это игра-искупление для меня. И моя последняя игра. Все так. Мне 66 лет. Я работаю так усердно, как никогда прежде. Мне не хватит сил, чтобы сделать это еще раз.
Легендарный разработчик прекрасно понимает, что люди воспримут его слова со скепсисом. Но, по его словам, он поставил на карту все.
Напомним, в Masters of Albion игрокам предстоит развивать сказочное поселение, решать судьбу его жителей и сражаться с монстрами. Одна из главных фишек игры — возможность переключаться на управление любым персонажем.
Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В первый день «Перекресток воронов» купили больше 3 тысяч раз в сети «Читай-город — Буквоед»

Новости

Супермен и Человек-Паук сойдутся в кроссовере Marvel и DC
Правда, пока только в комиксах

Новости

Почему «Кольца власти» до сих пор не закрыли? Потому что Amazon будет должен миллионы неустойки!
Наследники получат компенсацию, если сервис не снимет 5 сезонов.

Новости

Актерские профсоюзы раскритиковали «ИИ-актрису» Тилли Норвуд

Новости

Джеймс Кэмерон не знает, когда займется последними фильмами по «Аватару»

Новости

Авторы Payday отменили кооперативную игру по Dungeons & Dragons

Новости

Malys получила дату выхода — это карточная игра от соавтора Dragon Age
Пока что игра доступна в раннем доступе.

Новости

У Fallout 76 — крупное дополнение Burning Springs. Там будет Гуль из сериала
Игроков ждёт пылающий штат Огайо.

Новости

Первый большой трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Главную роль сыграл Оскар Айзек.

Новости

Paramount заключила эксклюзивную сделку с режиссером «Логана»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты