Питер Молиньё назвал Masters of Albion игрой-искуплением. Это его последний проект

Создатель Fable Питер Молиньё в одном из интервью назвал «симулятор бога»
Masters of Albion своим последним проектом и шансом восстановить репутацию.
Это игра-искупление для меня. И моя последняя игра. Все так. Мне 66 лет. Я работаю так усердно, как никогда прежде. Мне не хватит сил, чтобы сделать это еще раз.
Легендарный разработчик прекрасно понимает, что люди воспримут его слова со скепсисом. Но, по его словам, он поставил на карту все.
Напомним, в Masters of Albion игрокам предстоит развивать сказочное поселение, решать судьбу его жителей и сражаться с монстрами. Одна из главных фишек игры — возможность переключаться на управление любым персонажем.
Даты выхода пока нет.
