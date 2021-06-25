По книге «Интервью с вампиром» выйдет сериал

Телеканал AMC заказал сериал из восьми эпизодов по мотивам романа «Интервью с вампиром» за авторством Энн Райс.

Шоураннером и сценаристом проекта выступит Ролин Джонс, который прежде работал над первым сезоном «Перри Мейсона» и «Изгоняющим дьявола».

В центре сюжета будет молодой аристократ Луи, который потерял свою жену и ребенка. У него продает желание жить, однако вскоре судьба сводить его с настоящим вампиром.

Напомним, в прошлом году AMC приобрела права на адаптацию 18 книг Райс, среди которых серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы». Компания планирует превратить их в одну большую франшизу, которой будет руководить продюсер «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Марк Джонсон.

В 1994 году уже была экранизация «Интервью с вампиром» — с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях.