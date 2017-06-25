Один из авторов мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон рассказал, почему задерживается третий сезон. Сценарист написал развёрнутое сообщение в своём аккаунте в Twitter после поста одного из фанатов.

I get scared that this shows getting so big that it's not gunna be enjoyable for you guys to make anymore. Hope that's not the case ofc. — goodbye moonman (@OkamiCosplay) June 24, 2017

Я боюсь, что этот мультсериал настолько разросся, что авторы уже не получают удовольствия от его создания. Надеюсь, что дело не в этом.

В ответ Дэн Хармон написал, что его очень тронули слова поклонника, после чего сценарист написал развёрнутый ответ.

Мы вместе с [другим автором] Джастином Ройландом очень сожалеем, что сезон задерживается. Я хочу объяснить, в чём дело, потому что всё не так драматично, как вы можете себе представить. Зрители в эпоху пост-интернета всегда спекулируют на тему задержек, придумывая для этого самые разные причины. На самом деле, всё намного прозаичнее. Причина задержки — в долгой работе над сценарием, потому что мы хотим, чтобы третий сезон получился лучше, чем первый и второй. Сценарист Дэн Хармон

Напомним, ранее Дэн Хармон давал объяснения насчёт задержки ещё в январе этого года. Он сообщал, что вместе с они Джастином Ройландом «облажались», из-за чего нет конкретной даты. Ходил слух, что причина задержки в ссоре двух авторов, но Дэн Хармон развенчал его:

Если бы мы с Джастином поцапались, мы не смогли бы удержать это в секрете — скорее, мы бы тут же побежали поделиться этим. И это бы нас нисколечко не задержало. Может быть, даже ускорило бы.

Несмотря на все задержки, телесеть Cartoon Network выпустила первый эпизод мультсериала 1 апреля. Тогда сообщалось, что следующие серии выйдут летом.

«Рик и Морти» — мультсериал об учёном-алкоголике Рике и его внуке Морти. Шоу пародирует сюжеты научно-фантастических произведений, добавляя циничности и чёрного юмора. Сценарист и продюсер Дэн Хармон — один из авторов мультсериала. Ранее он работал над ситкомом «Сообщество».

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