Приквел «Сияния» отменили из-за низких сборов «Доктора Сна»

Режиссер Майк Флэнаган рассказал в соцсетях, что приквел «Сияния», над которым он работал некоторое время, в итоге отменили.

По словам постановщика, это произошло из-за низких сборов его «Доктора Сна», вышедшего в 2019 году.

Хоррор принес авторам всего 72 миллиона долларов (половина этой суммы приходится на домашний прокат) при бюджете в 45 миллионов.

Мы были так близки. Я всегда буду жалеть, что мы не смогли сделать приквел.

Это уже второй проект Флэнагана, который закрыли из-за слабых показателей «Доктора Сна». В 2021 году это произошло с сериалом про отель «Оверлук».