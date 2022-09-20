Приквел «Сияния» отменили из-за низких сборов «Доктора Сна»

Режиссер Майк Флэнаган рассказал в соцсетях, что приквел «Сияния», над которым он работал некоторое время, в итоге отменили.
По словам постановщика, это произошло из-за низких сборов его «Доктора Сна», вышедшего в 2019 году.
Хоррор принес авторам всего 72 миллиона долларов (половина этой суммы приходится на домашний прокат) при бюджете в 45 миллионов.
Мы были так близки. Я всегда буду жалеть, что мы не смогли сделать приквел.
Это уже второй проект Флэнагана, который закрыли из-за слабых показателей «Доктора Сна». В 2021 году это произошло с сериалом про отель «Оверлук».
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