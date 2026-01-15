КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

История жизни Джорджа Лукаса
«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал
Новости

«Прямо как в "Аватаре"» — новый трейлер «Прыгунов» от Pixar

Дмитрий Кинский
15 января 16:11
202
1 минута на чтение
Pixar опубликовал новый тизер-трейлер грядущего мультфильма «Прыгуны» (или Hoppers).
В центре сюжета девушка Мейбл, которая перемещает сознание в робота-бобра, чтобы объединить других бобров для борьбы против строительной компании.
Режиссером выступает Дэниэл Чонг, работавший над мультсериалом «Вся правда о медведях».
Премьера состоится 6 марта.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру»

Новости

«Вы обязаны отпустить Василису» — трейлер «Царевны-лягушки 2»

Новости

Детям Джеймса Кэмерона больше нравится «Аватар» про Аанга
Дети любят мультики — даже 30-летние.

Новости

Мэйси Стелла сыграет в сериале Life is Strange. Но кого?

Новости

Эмилия Кларк покончила со съемками в фэнтези

Новости

Меньше масштаба — больше ужаса: критики хвалят «28 лет спустя: Храм костей»
Премьера 16 января.

Новости

«Мандалорец» от мира «Игры престолов» — что говорят критики о «Рыцаре Семи Королевств»

Новости

«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку
Осторожно, спойлеры!

Новости

Питер Джексон: у меня есть неизданные фрагменты «Властелина колец», но я вам их не покажу
«Расширенной расширенной» версии не будет.

Новости

«Девушка с татуировкой дракона» получит сериал
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты