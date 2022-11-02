Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» снимет триллер про Питера Пэна

Режиссер крайне малобюджетного и чрезвычайно кровавого триллера «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд уже работает над его продолжением.
Кроме того, он решил превратить в хоррор еще одну детскую сказку — про Питера Пэна. Фильм получит подзаголовок «Кошмары Страны грез».
Что касается «Крови и меда», то изначально картину планировали выпустить только в цифровом формате. Теперь же ее решили пустить в прокат в США, Великобритании и некоторых других странах.
Напомним, в 2023 году про Питера Пэна выйдет другой фильм — «Пэн и Вэнди» от режиссера «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури.
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