Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Классика

Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Новости

Резонанты, куратор FBC и оружие-трансформер — новые детали Control Resonant

Андрей Квасков
13 февраля 13:16
182
1 минута на чтение
Студия Remedy поделилась новыми деталями Control Resonant после презентации геймплея на State of Play.
  • Открытого мира не будет, однако игра построена вокруг обширных локаций с побочными активностями и скрытыми событиями;
  • В ролике звучит голос Зои Де Вера — полевого агента FBC и одного из новых ключевых персонажей. Она становится куратором Дилана в полевых операциях, направляя его, когда происходящее начинает выходить из-под контроля. Их связь — важная часть сюжета: Дилану предстоит разобраться не только с аномалиями, но и с самим собой;
  • Геймплей строится вокруг сверхъестественных способностей героя. Навык Reach позволяет перемещаться по пространствам, где законы физики больше не работают. В зонах гравитационных аномалий направление «вверх» и «вниз» теряет смысл — здесь помогает способность Shift, позволяющая менять ориентацию и импульс прямо в движении;
  • В бою Дилан использует Aberrant — изменчивое оружие ближнего боя. Оно может принимать форму молота, клинков, косы или кулаков, а разработчики обещают и другие вариации;
  • Главные противники — Резонанты: искажённые остатки некогда могущественных людей. Каждый поверженный Резонант дарит новую боевую способность.
Control Resonant выйдет в 2026 году.

