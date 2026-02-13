Резонанты, куратор FBC и оружие-трансформер — новые детали Control Resonant

Студия Remedy поделилась новыми деталями Control Resonant после презентации геймплея на State of Play.
Открытого мира не будет, однако игра построена вокруг обширных локаций с побочными активностями и скрытыми событиями;
В ролике звучит голос Зои Де Вера — полевого агента FBC и одного из новых ключевых персонажей. Она становится куратором Дилана в полевых операциях, направляя его, когда происходящее начинает выходить из-под контроля. Их связь — важная часть сюжета: Дилану предстоит разобраться не только с аномалиями, но и с самим собой;
Геймплей строится вокруг сверхъестественных способностей героя. Навык Reach позволяет перемещаться по пространствам, где законы физики больше не работают. В зонах гравитационных аномалий направление «вверх» и «вниз» теряет смысл — здесь помогает способность Shift, позволяющая менять ориентацию и импульс прямо в движении;
В бою Дилан использует Aberrant — изменчивое оружие ближнего боя. Оно может принимать форму молота, клинков, косы или кулаков, а разработчики обещают и другие вариации;
Главные противники — Резонанты: искажённые остатки некогда могущественных людей. Каждый поверженный Резонант дарит новую боевую способность.
Control Resonant выйдет в 2026 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.