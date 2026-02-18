«Рик и Морти» получат спин-офф о президенте Кёртисе уже в 2026 году

President Curtis

. Отдельное шоу о второстепенном герое выйдет до конца 2026 года.





Девятый сезон Рик и Морти ожидается осенью 2026 года, так что спин-офф позволит Adult Swim выпустить два крупных проекта франшизы за год.



Сериал создали автор оригинала Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано, начавший работу над шоу в третьем сезоне в роли помощника сценариста и впоследствии ставший исполнительным продюсером. Сюжет сосредоточится на президенте Кёртисе и кризисах, за которые берётся он — в то время как Рик и Морти предпочитают держаться в стороне. Такой фокус позволит взглянуть на вселенную сериала под другим углом и расширить её за пределы привычной динамики дуэта.