17 апреля Disney объявил, что в России девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет с подзаголовком «Скайуокер. Восход». В оригинале картина называется The Rise of Skywalker.

Поклонники саги не остались в стороне и предложили свои варианты.

Скорее всего, такое название выбрано для того, чтобы «замаскировать» род фамилии. Возможно, в фильме нам расскажут, что Рей на самом деле из Скайуокеров, и название относится именно к ней. А сейчас подзаголовок сохраняет интригу — «Скайуокер. Восход» можно отнести как к Рей, так и к Кайло Рену (или даже к Лее!). Впрочем, наш киноредактор считает, что локализаторы могли бы обойтись и без дробления — назвать девятый эпизод, допустим, «Скайуокер восходит».

А вот как название обыграли во Франции:

«Скайуокер. Восход» — так называется IX эпизод «Звёздных войн». Фанаты предложили свои варианты! 1

История с переводом названия напоминает таковую с восьмым эпизодом. В оригинале картина называлась The Last Jedi, из-за чего возникала путаница — во множественном или в единственном? У нас и в других странах неоднозначность убрали («Последние джедаи»), а вот сам режиссёр Райан Джонсон говорил про единственное («Последний джедай»).

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Кот-редактор
Кот-редактор
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