17 апреля Disney объявил, что в России девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет с подзаголовком «Скайуокер. Восход». В оригинале картина называется The Rise of Skywalker.
Поклонники саги не остались в стороне и предложили свои варианты.
Угроза. Скрытая
Клоны. Атакуют.
Ситхи. Мстят.
Надежда. Новая
Империя. Наносит удар. Ответный
Джедай. Возвращение
Сила. Пробуждение.
Джедаи. Последние
Классно же, правда? ))
— Alexander Vinogradov (@NiemandMcMaul) April 17, 2019
1. Угроза (кродется)
2. Клоны. Атака
3. Стихи. Месть.
4. Надежда. Новая
Мне лень дальше
— Mikhail Shevkun (@MWorldII) April 17, 2019
Скайуокер. Вставай. На работу пора. pic.twitter.com/TdaxBCXgzL
— генерал-фельдмаршал ананасовых войск (@Ge_nadiy) April 17, 2019
Переименовала для вас все фильмы.
Скайуокер. Детство
Скайуокер. Первый учитель
Скайуокер. Сталкер
Скайуокер. Начало
Скайуокер. Возвращение
Скайуокер. Жертвоприношение
Скайуокер. Ностальгия
Скайуокер. Зеркало
Скайуокер. Солярис
— I, Tanya (@zlobuster) April 17, 2019
Skywalker Voskhod pic.twitter.com/uefKgSRWBI
— Путаю берега ❁ (@marx_floe) April 17, 2019
«Звездные войны: Эпизод IX. Чемодан. Вокзал. Татуин»
— Sergey Dikarev (@SergeWilder) April 17, 2019
Палпатин. Возвращается.
Сюжет. Поворот.
Джедаи. Размножаются.
Скайуокер. Восход.
— alx3d (@alx_3d) April 17, 2019
Скайуокер. Восход. pic.twitter.com/gw3U7hfG8o
— Ароматы ванили (@YouDeserve_More) April 17, 2019
Скорее всего, такое название выбрано для того, чтобы «замаскировать» род фамилии. Возможно, в фильме нам расскажут, что Рей на самом деле из Скайуокеров, и название относится именно к ней. А сейчас подзаголовок сохраняет интригу — «Скайуокер. Восход» можно отнести как к Рей, так и к Кайло Рену (или даже к Лее!). Впрочем, наш киноредактор считает, что локализаторы могли бы обойтись и без дробления — назвать девятый эпизод, допустим, «Скайуокер восходит».
А вот как название обыграли во Франции:
История с переводом названия напоминает таковую с восьмым эпизодом. В оригинале картина называлась The Last Jedi, из-за чего возникала путаница — во множественном или в единственном? У нас и в других странах неоднозначность убрали («Последние джедаи»), а вот сам режиссёр Райан Джонсон говорил про единственное («Последний джедай»).
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В российский прокат картина выйдет 19 декабря.
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