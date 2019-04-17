17 апреля Disney объявил, что в России девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет с подзаголовком «Скайуокер. Восход». В оригинале картина называется The Rise of Skywalker.

Поклонники саги не остались в стороне и предложили свои варианты.

Угроза. Скрытая

Клоны. Атакуют.

Ситхи. Мстят.

Надежда. Новая

Империя. Наносит удар. Ответный

Джедай. Возвращение

Сила. Пробуждение.

Джедаи. Последние Классно же, правда? )) — Alexander Vinogradov (@NiemandMcMaul) April 17, 2019

1. Угроза (кродется)

2. Клоны. Атака

3. Стихи. Месть.

4. Надежда. Новая Мне лень дальше — Mikhail Shevkun (@MWorldII) April 17, 2019

Переименовала для вас все фильмы. Скайуокер. Детство

Скайуокер. Первый учитель

Скайуокер. Сталкер

Скайуокер. Начало

Скайуокер. Возвращение

Скайуокер. Жертвоприношение

Скайуокер. Ностальгия

Скайуокер. Зеркало

Скайуокер. Солярис — I, Tanya (@zlobuster) April 17, 2019

«Звездные войны: Эпизод IX. Чемодан. Вокзал. Татуин» — Sergey Dikarev (@SergeWilder) April 17, 2019

Скорее всего, такое название выбрано для того, чтобы «замаскировать» род фамилии. Возможно, в фильме нам расскажут, что Рей на самом деле из Скайуокеров, и название относится именно к ней. А сейчас подзаголовок сохраняет интригу — «Скайуокер. Восход» можно отнести как к Рей, так и к Кайло Рену (или даже к Лее!). Впрочем, наш киноредактор считает, что локализаторы могли бы обойтись и без дробления — назвать девятый эпизод, допустим, «Скайуокер восходит».

А вот как название обыграли во Франции:

История с переводом названия напоминает таковую с восьмым эпизодом. В оригинале картина называлась The Last Jedi, из-за чего возникала путаница — во множественном или в единственном? У нас и в других странах неоднозначность убрали («Последние джедаи»), а вот сам режиссёр Райан Джонсон говорил про единственное («Последний джедай»).