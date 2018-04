23 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера «Войны бесконечности» — нового супергеройского блокбастера Marvel, который объединил сюжетные линии практически всех персонажей Киновселенной.

Мы уже собрали первые впечатления и отзывы зрителей (без спойлеров!), которые можно почитать здесь. Однако что там с главным вопросом о сценах после титров? Сколько их будет и стоит ли ждать? Рассказывают зрители:

Confirmed. “Avengers: Infinity War” has only one post-credits scene — all the way at the end.

— Garth Franklin (@darkhorizons) April 24, 2018