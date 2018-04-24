23 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера «Войны бесконечности» — нового супергеройского блокбастера Marvel, который объединил сюжетные линии практически всех персонажей Киновселенной.

Мы уже собрали первые впечатления и отзывы зрителей (без спойлеров!), которые можно почитать здесь. Однако что там с главным вопросом о сценах после титров? Сколько их будет и стоит ли ждать? Рассказывают зрители:

Подтверждаю. В «Войне бесконечности» всего одна сцена после титров — в самом-самом конце. 

А как вы думаете, что в ней покажут? Небольшую шутку? Задел на четвёртую часть? Тизер к «Капитану Марвел»?

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Кот-редактор
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