23 апреля в Лос-Анджелесе состоялась премьера «Войны бесконечности» — нового супергеройского блокбастера Marvel, который объединил сюжетные линии практически всех персонажей Киновселенной.
Мы уже собрали первые впечатления и отзывы зрителей (без спойлеров!), которые можно почитать здесь. Однако что там с главным вопросом о сценах после титров? Сколько их будет и стоит ли ждать? Рассказывают зрители:
Confirmed. “Avengers: Infinity War” has only one post-credits scene — all the way at the end.
— Garth Franklin (@darkhorizons) April 24, 2018
Подтверждаю. В «Войне бесконечности» всего одна сцена после титров — в самом-самом конце.
А как вы думаете, что в ней покажут? Небольшую шутку? Задел на четвёртую часть? Тизер к «Капитану Марвел»?
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