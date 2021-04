Слух: Дарт Реван может появиться в сериалах «Звёздные войны» для Disney+

Что ни день, то очередные новости о Star Wars: Knights of the Old Republic.

На этот раз речь идёт о ключевой фигуре дилогии, Дарте Реване. По данным участника подкаста Kessel Run Transmissions Кори Ван Дайка (подкаст специализируется на новостях по «Звёздным войнам»), Disney присматривается к образу знаменитого персонажа, чтобы ввести его в будущих сериалах.

Якобы первое появление запланировано в сериале «Аколит», который будет посвящён событиям «Расцвета Республики». Напомним, это эпоха, охватывающая события за 200 лет до первого эпизода саги. И сериал расскажет о влиянии Тёмной стороны в ордене джедаев.

По словам Ван Дайка, он видел концепт-арт, где Реван изображён в виде голограммы. Ван Дайк признаёт, что вообще-то хронология не совпадает (события KOTOR разворачивались за тысячи лет до событий киносаги), но видимо в Lucasfilm собираются это как-то обыграть. Предположительно, концепт разработан для «Аколита».

Ван Дайк также добавляет, что после эпохи «Мандалорца» (видимо, речь про сам сериал и его спин-оффы вроде «Книги Бобы Фетта», «Рейнджеров Новой Республики» и «Асоки») команда Lucasfilm сосредоточиться на персонажах-ситхах.

Вчера, напомним, Джейсон Шрайер прояснил, что над ремейком дилогии Knights of the Old Republic работает студия Aspyr Media, которая занималась портированием дилогии на мобильные устройства и перенесла Republic Commando на PS4 и Nintendo Switch.