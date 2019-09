В середине сентября один из создателей оригинального комикса «Танкистка» Алан Мартин у себя в твиттере рассказал, что продюсерская студия актрисы Марго Робби («Отряд самоубийц», «Однажды… в Голливуде») LuckyChap Entertainment приобрела у MGM права на производство новой экранизации.

Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie — now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt

— Alan Martin (@AlienMartian23) September 9, 2019