В середине сентября один из создателей оригинального комикса «Танкистка» Алан Мартин у себя в твиттере рассказал, что продюсерская студия актрисы Марго Робби («Отряд самоубийц», «Однажды… в Голливуде») LuckyChap Entertainment приобрела у MGM права на производство новой экранизации.

Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie — now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt — Alan Martin (@AlienMartian23) September 9, 2019

Как удалось выяснить изданию Collider, работа над фильмом идёт уже несколько месяцев, но пока что процесс находится на начальных этапах.

Впрочем, Робби нашла вероятного постановщика картины — им стал Майлз Джорис-Пейрафит, снявший «Страну грёз» с участием всё той же Робби. Издание предполагает, что актриса не только возьмёт на себя продюсерские задачи, но и может сыграть главную роль. В данный момент продюсеры ждут сценарий, а Марго не даст согласие на роль, пока не прочтёт его. Источники Collider отмечают, что новый фильм могут посвятить не столько самой героине, сколько её команде, в том числе и подружке Танкистки — Джет.

«Танкистка» — британский комикс от Джейми Хьюлетта (художника, что позднее придумал образы для группы Gorillaz) и Алана Мартина, который выпустили в 1988 году. Его действие разворачивалось в постапокалиптической Австралии, а главной героиней выступала девушка по имени Ребекка Бак. Она управляет личным танком, который по совместительству служит её домом. Долгое время Ребекка выполняла поручения для таинственной организации, но позже Танкистку объявили вне закона из-за её сексуальных предпочтений и злоупотребления веществами. Сюжет комикса разворачивается вокруг проблем, которые наживает парень девушки — мутант-кенгуру по прозвищу Буга. Стиль рисунка — сочетание панка, гротеска и сюрреализма. В России его выпустило издательство Jellyfish Jam в 2016 году.

В 1995-м по комиксу сняли одноимённый фильм с Лорри Петти в главной роли и с Рейчел Тэлалей на должности постановщицы. Правда, картина с треском провалилась в прокате — при бюджете в 25 миллионов долларов она собрала лишь четыре миллиона. Вот отрывки из ленты Тэлалей: