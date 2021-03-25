Sony работает над фильмом по сериалу «Моя жена меня приворожила» 1964 года

Sony запустила в производство фантастическую комедию по мотивам классического сериала «Моя жена меня приворожила» (в оригинале — Bewitched).
Сценарий напишут Терри Маталас и Трэвис Фикетт, которые вместе работали над «Новым агентом МакГайвером» и «12 обезьянами».
Напомним, в 2005 Sony уже выпустила переосмысление под названием «Колдунья» с Николь Кидман. Однако новая картина все-таки будет ближе к сериалу 1964 года.
По сюжету молодая ведьма Саманта выходит замуж за простого смертного и пытается скрыть свои магические силы от обычных людей. Однако сделать это непросто, когда в гости постоянно наведываются ее «сумасшедшие» родственники.
У фильма нет даты выхода.
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