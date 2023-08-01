Создатель аниме-сериала «Чужой против Хищника» рассказал некоторые детали

Режиссёр Синдзи Арамаки, который ранее работал над аниме-сериалом «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», во время фестиваля Otakon неожиданно подтвердил существование аниме-сериала «Чужой против Хищника». В 2023-м о нём упомянул бывший директор по лицензированию 20th Century Fox Джошуа Иццо, который заявил, что проект готов, но его после покупки «Диснеем» отложили на полку.
Арамаки рассказал, что аниме-сериал состоит из 10 эпизодов, а сам проект носит подзаголовок Annihilation. Его действие разворачивается на огромном судне беженцев. В кадре появляются разные фракции Хищников, а также Чужие из фильмов Ридли Скотта. Других подробностей Арамаки не раскрыл — сказал, что не хочет портить сюрприз в случае, если аниме-сериал всё-таки увидит свет.
Известно, что производство аниме-сериала началось параллельно съёмкам «Чужой: Завет».
Сейчас Арамаки работает над аниме Genesis Breaker.
На фоне нового витка интереса к «Чужому» — сейчас снимают новый фильм и сериал — есть шансы, что до аниме у боссов тоже дойдут руки.
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