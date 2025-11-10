КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Создатель кролика Роджера забрал у Disney права на персонажа

Дмитрий Кинский
10 ноября 17:59
15
1 минута на чтение
Гэри К. Вульф, создатель кролика Роджера, объявил о возвращении прав на персонажа, которыми несколько десятилетий владела Disney.
Это произошло благодаря закону, который позволяет получить авторские права обратно по истечению 35 лет.
Вопреки ожиданиям Гэри, компания не стала препятствовать этому.
Я думал, это будет спорный процесс. Кто знает, как оно выйдет? Все оказалось иначе. Все прошло очень вежливо. В Disney всегда хорошо ко мне относились. Всегда шли мне навстречу, что бы я ни хотел сделать.
Теперь Вульф планирует подарить новые истории про кролика Роджера, которые будут соответствовать качеству как минимум фильма 1988 года. Также он будет рад, если Disney захочет принять участие в будущих проектах.
Я хочу получить удовольствие и дать фанатам то, чего они ждали 35 лет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

