Новости

«Сто лет тому вперед» получит сиквел с Александром Петровым

Дмитрий Кинский
18 ноября 18:30
162
1 минута на чтение
Компании «Водород 2011» и «Централ Партнершип» объявили, что «Сто лет тому вперед» получит продолжение.
Новый фильм посветят Весельчаку У, который застрял в современной Москве. Его роль вновь исполнит Александр Петров.
За постановку отвечает Александр Андрющенко, снявший оригинальную картину. По его словам, новая лента должна быть в два раза круче.
Премьера состоится в апреле 2027 года. Съемки уже начались.

