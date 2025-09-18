Суд запретил мангу «Девушка замужем за змеем» за «нетрадиционные отношения» с гигантской змеёй

На прошедшей неделе Таганский суд Москвы постановил оштрафовать на 200 тысяч рублей владельца библиотеки манги MangaLIB за размещение на ней манги «Девушка замужем за змеем». Сейчас эта манга удалена из библиотеки.
По сюжету этой манги девушка Мё вынуждена стать женой гигантского разумного змея, владыки горы. В манге действительно есть откровенные сцены. Но решение суда необычно тем, что «нетрадиционными» признаны отношения женщины с мужчиной, хотя один из них и вымышленное фантастическое существо. Суд обосновал это тем, что традиционные отношения должны быть не просто гетеросексуальными, но и способными дать потомство (по иронии, как раз в этой манге героиня позже беременеет).
из решения суда:
В ходе проведенного осмотра Интернет-ресурса платформы «MangaLIB» по адресу в сети «Интернет» было установлено распространение материала, содержащего неэпизодическое изображение нетрадиционных сексуальных отношений, представленное несколькими иллюстрациями лица женского пола (главной героиней) со звероподобным существом (воспринимается в качестве змеи) в романтическом и эротическом контексте: поцелуи, объятия, чувственные прикосновения, сексуально откровенные действия.
<...>
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 г. № 24-П, семья, материнство и детство являются ценностью, обеспечивающей "непрерывную смену поколений". Следовательно, именно гетеросексуальные отношения, лежащие в основе возникновения семьи потенциально способной к рождению детей, рассматриваются как "традиционные сексуальные отношения". Они противопоставляются "нетрадиционным сексуальным отношениям", которые предполагают взаимоотношения между людьми, базирующиеся на сексуальном влечении, без потенциальной возможности создания семьи, способной воспроизводить последующие поколения.
В интернете уже ходят шутки, что следующими надо «приготовиться» сказке про Царевну-лягушку и Финиста — Ясного сокола, фильму «Он дракон» и вариациям сказки про красавицу и чудовище.
Это не первый раз, когда суд штрафует MangaLib. В августе с владельца библиотеки взыскали куда более крупную сумму 14 миллионов рублей за комиксы, где суд углядел «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Но новый случай стал более резонансным благодаря курьёзному конкретному примеру.
